https://ria.ru/20240207/moskva-1925988501.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 07.02.2024
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в среду днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:40
2024-02-07T17:40
2024-02-07T18:12
москва
садовое кольцо (москва)
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в среду днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения наблюдаются на севере, северо-востоке, северо-западе, западе, юго-западе, юге, юго-востоке.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Гончарной, Серебрянической, Кадашевской, Садовнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Чистопрудного до Гоголевского бульвара, на улицах Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Воздвиженка.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-востоке и северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на юго-востоке, севере и северо-западе.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в Москве в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров.
https://ria.ru/20240207/sneg-1925956177.html
москва
садовое кольцо (москва)
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Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве
Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве
2024-02-07T17:40
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PT0M15S
РИА Новости
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москва, садовое кольцо (москва), евгений тишковец
Москва, Садовое кольцо (Москва), Евгений Тишковец
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в среду на фоне снегопада достигли 9 баллов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Пробки в Москве в среду днем достигли 9 баллов, следует из данных
сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения наблюдаются на севере, северо-востоке, северо-западе, западе, юго-западе, юге, юго-востоке.
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Гончарной, Серебрянической, Кадашевской, Садовнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Чистопрудного до Гоголевского бульвара, на улицах Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Воздвиженка.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-востоке и северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на юго-востоке, севере и северо-западе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в Москве в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров.
Последствия циклона "Ольга" в Москве