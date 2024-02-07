https://ria.ru/20240207/moskva-1925988501.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 07.02.2024

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в среду днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:40

2024-02-07T17:40

2024-02-07T18:12

москва

садовое кольцо (москва)

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в среду днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения наблюдаются на севере, северо-востоке, северо-западе, западе, юго-западе, юге, юго-востоке.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Гончарной, Серебрянической, Кадашевской, Садовнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Чистопрудного до Гоголевского бульвара, на улицах Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Воздвиженка.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-востоке и северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на юго-востоке, севере и северо-западе.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в Москве в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров.

https://ria.ru/20240207/sneg-1925956177.html

москва

садовое кольцо (москва)

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Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве 2024-02-07T17:40 true PT0M15S

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москва, садовое кольцо (москва), евгений тишковец