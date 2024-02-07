https://ria.ru/20240207/moskva-1925957125.html

В Москве упростят получение поддержки для высокотехнологичных компаний

В Москве упростят получение поддержки для высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 07.02.2024

В Москве упростят получение поддержки для высокотехнологичных компаний

В Москве упростят доступ к получению мер поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний, теперь, чтобы вступить в специальный городской реестр,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:06

2024-02-07T16:06

2024-02-07T16:06

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве упростят доступ к получению мер поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний, теперь, чтобы вступить в специальный городской реестр, необходимо соответствовать лишь одному критерию, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. Раньше для вступления в специальный городской реестр надо было соответствовать минимум двум из трех критериев. Теперь достаточно одного", - написал Собянин. Он напомнил, что среди критериев: исключительные права (патенты) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, инвестиции в исследования и разработки, а также привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса. "Сейчас в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний включено 90 предприятий. Им доступны гранты, кредиты на льготных условиях, консультации экспертов и другие финансовые и нефинансовые меры поддержки", - пояснил Собянин.

https://ria.ru/20240207/kamchatka-1925908839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, бизнес, москва, сергей собянин