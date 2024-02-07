https://ria.ru/20240207/moskva-1925957125.html
В Москве упростят получение поддержки для высокотехнологичных компаний
В Москве упростят получение поддержки для высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве упростят получение поддержки для высокотехнологичных компаний
В Москве упростят доступ к получению мер поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний, теперь, чтобы вступить в специальный городской реестр,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:06
2024-02-07T16:06
2024-02-07T16:06
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве упростят доступ к получению мер поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний, теперь, чтобы вступить в специальный городской реестр, необходимо соответствовать лишь одному критерию, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. Раньше для вступления в специальный городской реестр надо было соответствовать минимум двум из трех критериев. Теперь достаточно одного", - написал Собянин. Он напомнил, что среди критериев: исключительные права (патенты) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, инвестиции в исследования и разработки, а также привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса. "Сейчас в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний включено 90 предприятий. Им доступны гранты, кредиты на льготных условиях, консультации экспертов и другие финансовые и нефинансовые меры поддержки", - пояснил Собянин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, бизнес, москва, сергей собянин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Бизнес, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве упростят доступ к получению мер поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний, теперь, чтобы вступить в специальный городской реестр, необходимо соответствовать лишь одному критерию, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. Раньше для вступления в специальный городской реестр надо было соответствовать минимум двум из трех критериев. Теперь достаточно одного", - написал Собянин
.
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Он напомнил, что среди критериев: исключительные права (патенты) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, инвестиции в исследования и разработки, а также привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса.
"Сейчас в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний включено 90 предприятий. Им доступны гранты, кредиты на льготных условиях, консультации экспертов и другие финансовые и нефинансовые меры поддержки", - пояснил Собянин.