https://ria.ru/20240207/moskva-1925870349.html

Службы Москвы работают в режиме готовности из-за ожидаемого снегопада

Службы Москвы работают в режиме готовности из-за ожидаемого снегопада - РИА Новости, 07.02.2024

Службы Москвы работают в режиме готовности из-за ожидаемого снегопада

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:48

2024-02-07T10:48

2024-02-07T10:48

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, местами сильный. Интенсивные осадки начнутся после 12.00", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Возможны сильные порывы ветра, местами метель. Будьте внимательны на улице в непогоду, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240207/tekhnika-1924339538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, снегопад в москве