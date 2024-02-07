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Службы Москвы работают в режиме готовности из-за ожидаемого снегопада - РИА Новости, 07.02.2024
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10:48 07.02.2024
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Службы Москвы работают в режиме готовности из-за ожидаемого снегопада
Службы Москвы работают в режиме готовности из-за ожидаемого снегопада - РИА Новости, 07.02.2024
Службы Москвы работают в режиме готовности из-за ожидаемого снегопада
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:48
2024-02-07T10:48
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москва
городское хозяйство москвы
снегопад в москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, местами сильный. Интенсивные осадки начнутся после 12.00", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Возможны сильные порывы ветра, местами метель. Будьте внимательны на улице в непогоду, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Снегопад в Москве

Службы Москвы работают в режиме готовности из-за ожидаемого снегопада

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Уборка снега в Москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, местами сильный. Интенсивные осадки начнутся после 12.00", - говорится в сообщении.
Уборка снега в Москве
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Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.
"Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Возможны сильные порывы ветра, местами метель. Будьте внимательны на улице в непогоду, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыСнегопад в Москве
 
 
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