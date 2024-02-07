https://ria.ru/20240207/moldaviya-1925972023.html

Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти

Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти - РИА Новости, 07.02.2024

Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, выступая в среду на пикете у здания правительства в Кишиневе, призвал жителей массово выходить на протесты против власти. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:39

2024-02-07T16:39

2024-02-07T16:39

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, выступая в среду на пикете у здания правительства в Кишиневе, призвал жителей массово выходить на протесты против власти. Акция организована сторонниками оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), манифестанты недовольны экономической политикой молдавских властей и требуют отставки правительства страны. "Может, надо выйти всем наконец-то на протесты. Может, стоит наконец-то сказать, что мы против этой власти. Если мы этого не сделаем, от Молдовы ничего не останется… Мы не должны позволить, чтобы здесь были американские, европейские солдаты и самолеты и дестабилизировали ситуацию в Приднестровье. Мы должны сохранить наш нейтралитет", - заявил Додон. По его словам, такого хаоса в экономике страны не было с момента ее независимости. "У нас не было в правительстве таких непрофессиональных, некомпетентных людей и предателей страны. Нашей республикой сегодня руководит ОПГ. Они воруют все, что могут, уничтожают все, что создавали наши родители, наши деды", - подчеркнул экс-президент. Активисты Блока коммунистов и социалистов второй раз за месяц собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Второго февраля они также требовали отставки правительства в полном составе, выйдя с плакатами, призывающими остановить рост цен, выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности. Первого февраля антиправительственный митинг перед зданием парламента провели представители оппозиционной партии "Возрождение". К ней присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

https://ria.ru/20240204/moldaviya-1925370319.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду