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Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти - РИА Новости, 07.02.2024
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16:39 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/moldaviya-1925972023.html
Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти
Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти - РИА Новости, 07.02.2024
Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти
Экс-президент Молдавии Игорь Додон, выступая в среду на пикете у здания правительства в Кишиневе, призвал жителей массово выходить на протесты против власти. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:39
2024-02-07T16:39
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, выступая в среду на пикете у здания правительства в Кишиневе, призвал жителей массово выходить на протесты против власти. Акция организована сторонниками оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), манифестанты недовольны экономической политикой молдавских властей и требуют отставки правительства страны. "Может, надо выйти всем наконец-то на протесты. Может, стоит наконец-то сказать, что мы против этой власти. Если мы этого не сделаем, от Молдовы ничего не останется… Мы не должны позволить, чтобы здесь были американские, европейские солдаты и самолеты и дестабилизировали ситуацию в Приднестровье. Мы должны сохранить наш нейтралитет", - заявил Додон. По его словам, такого хаоса в экономике страны не было с момента ее независимости. "У нас не было в правительстве таких непрофессиональных, некомпетентных людей и предателей страны. Нашей республикой сегодня руководит ОПГ. Они воруют все, что могут, уничтожают все, что создавали наши родители, наши деды", - подчеркнул экс-президент. Активисты Блока коммунистов и социалистов второй раз за месяц собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Второго февраля они также требовали отставки правительства в полном составе, выйдя с плакатами, призывающими остановить рост цен, выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности. Первого февраля антиправительственный митинг перед зданием парламента провели представители оппозиционной партии "Возрождение". К ней присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
https://ria.ru/20240204/moldaviya-1925370319.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти

Додон призвал жителей Молдавии массово выступить против власти

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, выступая в среду на пикете у здания правительства в Кишиневе, призвал жителей массово выходить на протесты против власти.
Акция организована сторонниками оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), манифестанты недовольны экономической политикой молдавских властей и требуют отставки правительства страны.
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"Может, надо выйти всем наконец-то на протесты. Может, стоит наконец-то сказать, что мы против этой власти. Если мы этого не сделаем, от Молдовы ничего не останется… Мы не должны позволить, чтобы здесь были американские, европейские солдаты и самолеты и дестабилизировали ситуацию в Приднестровье. Мы должны сохранить наш нейтралитет", - заявил Додон.
По его словам, такого хаоса в экономике страны не было с момента ее независимости. "У нас не было в правительстве таких непрофессиональных, некомпетентных людей и предателей страны. Нашей республикой сегодня руководит ОПГ. Они воруют все, что могут, уничтожают все, что создавали наши родители, наши деды", - подчеркнул экс-президент.
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4 февраля, 21:51
Активисты Блока коммунистов и социалистов второй раз за месяц собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Второго февраля они также требовали отставки правительства в полном составе, выйдя с плакатами, призывающими остановить рост цен, выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности.
Первого февраля антиправительственный митинг перед зданием парламента провели представители оппозиционной партии "Возрождение". К ней присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики.
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