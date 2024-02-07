https://ria.ru/20240207/mobilizatsiya-1925932736.html

Комитет Рады поддержал проект правительства о мобилизации, сообщил депутат

Комитет Рады поддержал проект правительства о мобилизации, сообщил депутат - РИА Новости, 07.02.2024

Комитет Рады поддержал проект правительства о мобилизации, сообщил депутат

Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект об усилении мобилизации, сообщил в среду украинский... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:24

2024-02-07T14:24

2024-02-07T14:25

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект об усилении мобилизации, сообщил в среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее в среду украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал Раду принять скандальный законопроект о мобилизации в первом чтении, хотя за пару часов до этого он заявил, что законопроект содержит антиконституционные нормы. "Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект по мобилизации. Двенадцать (депутатов проголосовали - ред.) - за, пятеро - воздержались. Воздержались представители партий "Европейская Солидарность"и "Голос"", - написал Гончаренко.Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. Гончаренко ранее заявлял, что комитет по вопросам антикоррупционной политики забраковал новый проект закона, поскольку считает, что он "несет коррупционные риски". Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.

https://ria.ru/20240207/mobilizatsiya-1925824686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, юлия тимошенко, верховная рада украины, европейская солидарность