https://ria.ru/20240207/mobilizatsiya-1925824686.html

Украинский омбудсмен резко передумал и призвал принять проект о мобилизации

Украинский омбудсмен резко передумал и призвал принять проект о мобилизации - РИА Новости, 07.02.2024

Украинский омбудсмен резко передумал и призвал принять проект о мобилизации

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал Раду принять скандальный законопроект о мобилизации в первом чтении, хотя за пару часов до этого он заявил, что тот РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:37

2024-02-07T01:37

2024-02-07T01:37

украина

рустем умеров

верховная рада украины

вооруженные силы украины

партия "батькивщина"

алексей гончаренко

юлия тимошенко

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал Раду принять скандальный законопроект о мобилизации в первом чтении, хотя за пару часов до этого он заявил, что тот содержит антиконституционные нормы. Ранее Лубинец написал в Telegram-канале, что новый законопроект содержит ряд противоречивых норм, в том числе тех, которые не соответствуют украинской конституции. Однако затем он заявил, что в рамках срочного совещания обсудил его с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. "️В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от офиса омбудсмена можно урегулировать", - добавил он. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. Депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что комитет по вопросам антикоррупционной политики забраковал новый проект закона, поскольку считает, что он "несет коррупционные риски". Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925690938.html

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