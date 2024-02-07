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В Минздраве заявили о сокращении детской и младенческой смертности в России - РИА Новости, 07.02.2024
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13:43 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/minzdrav-1925921081.html
В Минздраве заявили о сокращении детской и младенческой смертности в России
В Минздраве заявили о сокращении детской и младенческой смертности в России - РИА Новости, 07.02.2024
В Минздраве заявили о сокращении детской и младенческой смертности в России
Показатели детской и младенческой смертности за 10 лет сократились в России более чем на 50%, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:43
2024-02-07T13:43
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Показатели детской и младенческой смертности за 10 лет сократились в России более чем на 50%, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова. "За 10 лет показатели младенческой и детской смертности сократились более чем на 50%",- сказала Котова на форуме национальных достижений в рамках форума "Россия". Она отметила, что показатели младенческой смертности в России достигли исторического минимума. По словам Котовой, за время реализации национального проекта "Здравоохранение" приведено в соответствие со всеми современными требованиями более 2700 детских поликлиник, что составляет 98% от всех детских поликлиник страны.
https://ria.ru/20231225/rozhdaemost-1917890829.html
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
В Минздраве заявили о сокращении детской и младенческой смертности в России

Котова: показатели детской и младенческой смертности сократились на 50%

© iStock.com / encrierЖенщина держит ножки новорожденного в своих руках
Женщина держит ножки новорожденного в своих руках - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© iStock.com / encrier
Женщина держит ножки новорожденного в своих руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Показатели детской и младенческой смертности за 10 лет сократились в России более чем на 50%, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.
"За 10 лет показатели младенческой и детской смертности сократились более чем на 50%",- сказала Котова на форуме национальных достижений в рамках форума "Россия".
Она отметила, что показатели младенческой смертности в России достигли исторического минимума.
По словам Котовой, за время реализации национального проекта "Здравоохранение" приведено в соответствие со всеми современными требованиями более 2700 детских поликлиник, что составляет 98% от всех детских поликлиник страны.
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