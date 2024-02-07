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Почти 15 тысяч россиян с диабетом получили "Персональных медпомощников"
Почти 15 тысяч россиян с диабетом получили "Персональных медпомощников" - РИА Новости, 07.02.2024
Почти 15 тысяч россиян с диабетом получили "Персональных медпомощников"
Почти 15 тысяч человек с сахарным диабетом и артериальной гипертензией в России получили "Персональных медицинских помощников" - медицинские приборы, которые... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T00:49
2024-02-07T00:49
2024-02-07T00:49
россия
общество
павел пугачев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Почти 15 тысяч человек с сахарным диабетом и артериальной гипертензией в России получили "Персональных медицинских помощников" - медицинские приборы, которые отслеживают состояние пациентов и передают данные дистанционно в медучреждения, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев. "В 2022-2023 годах более 14,8 тысячи пациентов с сахарным диабетом и пациентов с артериальной гипертензией взяты на дистанционное наблюдение в рамках пилотного проекта по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья с использованием платформы "Персональные медицинские помощники". Необходимо отметить, что это почти в два раза больше запланированного ранее числа пациентов", - сказал Пугачев журналистам. Он отметил, что до конца марта 2024 года планируется провести оценку эффективности дистанционного наблюдения, после чего будет принято решение о масштабировании пилотного проекта с 2025 года. Также в этом году охват пациентов дистанционным наблюдением с использованием платформы будет увеличен до 25,2 тысячи человек, подчеркнул Пугачев. По его словам, для реализации пилотного проекта сформирована необходимая нормативная и методологическая база, выбраны медицинские изделия, выпускаемые российскими предприятиями, и IT-решения с высокой степенью готовности для апробации технологии дистанционного мониторинга пациентов. Дистанционный мониторинг состояния пациентов с артериальной гипертензией, а также пациентов с сахарным диабетом позволяет своевременно выявлять изменения в состоянии здоровья, что в свою очередь уменьшает вероятность возникновения осложнений, пояснил Пугачев.
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россия, общество, павел пугачев
Россия, Общество, Павел Пугачев
Почти 15 тысяч россиян с диабетом получили "Персональных медпомощников"
Минздрав: 14,8 тысячи человек с диабетом получили "Персональных медпомощников"
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Почти 15 тысяч человек с сахарным диабетом и артериальной гипертензией в России получили "Персональных медицинских помощников" - медицинские приборы, которые отслеживают состояние пациентов и передают данные дистанционно в медучреждения, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.
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"В 2022-2023 годах более 14,8 тысячи пациентов с сахарным диабетом и пациентов с артериальной гипертензией взяты на дистанционное наблюдение в рамках пилотного проекта по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья с использованием платформы "Персональные медицинские помощники". Необходимо отметить, что это почти в два раза больше запланированного ранее числа пациентов", - сказал Пугачев журналистам.
Он отметил, что до конца марта 2024 года планируется провести оценку эффективности дистанционного наблюдения, после чего будет принято решение о масштабировании пилотного проекта с 2025 года.
Также в этом году охват пациентов дистанционным наблюдением с использованием платформы будет увеличен до 25,2 тысячи человек, подчеркнул Пугачев.
По его словам, для реализации пилотного проекта сформирована необходимая нормативная и методологическая база, выбраны медицинские изделия, выпускаемые российскими предприятиями, и IT-решения с высокой степенью готовности для апробации технологии дистанционного мониторинга пациентов.
Дистанционный мониторинг состояния пациентов с артериальной гипертензией, а также пациентов с сахарным диабетом позволяет своевременно выявлять изменения в состоянии здоровья, что в свою очередь уменьшает вероятность возникновения осложнений, пояснил Пугачев.
В Минздраве рассказали о дистанционном наблюдении за пациентами с диабетом