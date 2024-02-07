https://ria.ru/20240207/matkapital-1925882217.html
В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка
В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка - РИА Новости, 07.02.2024
В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка
Уже 1,9 миллиона сертификатов на материнский капитал выдано на первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:29
2024-02-07T11:29
2024-02-07T11:29
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уже 1,9 миллиона сертификатов на материнский капитал выдано на первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "И уже за период его существования выдано 13,8 миллионов сертификатов материнского капитала. Из них 1,9 миллиона было выдано на первого ребенка, поскольку в 2020 году материнский семейный капитал стал даваться на первого ребенка", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений. Она отметила, что с момента запуска программы маткапитала в новых регионах РФ в 2023 году почти 70 тысяч семей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили сертификаты. Размер материнского капитала в России вырос с 1 февраля благодаря индексации на 7,5% и составил на первого ребенка почти 631 тысячу рублей, а на второго - почти 834 тысячи рублей.
https://ria.ru/20240125/posobiya-1923433122.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, татьяна голикова, россия
Общество, Татьяна Голикова, Россия
В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка
Голикова: уже 1,9 миллиона сертификатов на маткапил выдали на первого ребенка
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уже 1,9 миллиона сертификатов на материнский капитал выдано на первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"И уже за период его существования выдано 13,8 миллионов сертификатов материнского капитала. Из них 1,9 миллиона было выдано на первого ребенка, поскольку в 2020 году материнский семейный капитал стал даваться на первого ребенка", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений.
Она отметила, что с момента запуска программы маткапитала в новых регионах РФ в 2023 году почти 70 тысяч семей из ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
получили сертификаты.
Размер материнского капитала в России вырос с 1 февраля благодаря индексации на 7,5% и составил на первого ребенка почти 631 тысячу рублей, а на второго - почти 834 тысячи рублей.
Правительство проиндексирует более 40 пособий и повысит маткапитал