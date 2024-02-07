https://ria.ru/20240207/matkapital-1925882217.html

В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка

В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка - РИА Новости, 07.02.2024

В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка

Уже 1,9 миллиона сертификатов на материнский капитал выдано на первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:29

2024-02-07T11:29

2024-02-07T11:29

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уже 1,9 миллиона сертификатов на материнский капитал выдано на первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "И уже за период его существования выдано 13,8 миллионов сертификатов материнского капитала. Из них 1,9 миллиона было выдано на первого ребенка, поскольку в 2020 году материнский семейный капитал стал даваться на первого ребенка", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений. Она отметила, что с момента запуска программы маткапитала в новых регионах РФ в 2023 году почти 70 тысяч семей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили сертификаты. Размер материнского капитала в России вырос с 1 февраля благодаря индексации на 7,5% и составил на первого ребенка почти 631 тысячу рублей, а на второго - почти 834 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240125/posobiya-1923433122.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, татьяна голикова, россия