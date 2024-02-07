https://ria.ru/20240207/malka-1925839259.html

Артиллерист рассказал об уничтожении позиций в тылу ВСУ из пушек "Малка"

Артиллерист рассказал об уничтожении позиций в тылу ВСУ из пушек "Малка" - РИА Новости, 07.02.2024

Артиллерист рассказал об уничтожении позиций в тылу ВСУ из пушек "Малка"

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожают технику и крупные опорные пункты ВСУ в тыловых районах противника на артемовском участке фронта в Донбассе,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T06:43

2024-02-07T06:43

2024-02-07T06:43

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 7 фев - РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожают технику и крупные опорные пункты ВСУ в тыловых районах противника на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости российский военнослужащий, работающий на данном участке фронта. Самоходная установка 2С7М "Малка" благодаря снаряду калибра 203 миллиметра "разбирает" огневые позиции на расстоянии до 40 километров и большой площади за счет разлета осколков до 500 метров. "В среднем до 40 километров (работает 2С7М "Малка" - ред.). В основном это укрепленные районы: доты, бункеры, укрепленные здания и огневые (позиции - ред.), техника, разумеется. Что сильно укреплено и защищено", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что накануне ночью экипаж пушки получил координаты цели, выдвинулся на огневую позицию, выполнил стрельбу с расходом шесть снарядов, а утром поучил подтверждения удачной работы: противник лишился нескольких единиц техники, которая стояла в глубоком тылу.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925834106.html

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донбасс, вооруженные силы украины