Рейтинг@Mail.ru
Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
20:19 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/lep-1926026808.html
Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году
Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024
Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году
Более 26 километров воздушных линий и 4,8 километра кабельных линий планируется заменить в городском округе Истра в 2024 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:19
2024-02-07T20:19
новости подмосковья
общество
истра
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756209482_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_7d6fd61388d4ab88e8f746f98c75b2f9.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 26 километров воздушных линий и 4,8 километра кабельных линий планируется заменить в городском округе Истра в 2024 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "План на 2024 год - заменить более 26 километров воздушных линий, 4,8 километра кабельных линий, отремонтировать 101 трансформаторную подстанцию и расчистить свыше 41 гектара просек. Более качественное электроснабжение получат 70 тысяч жителей в городском округе Истра", - отметили в пресс-службе. В прошлом году энергетики отремонтировали в округе более 36 километров воздушных и свыше 1,4 тысячи километров кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Привели в порядок 90 объектов распределительной сети. Кроме того, расчистили около 60 гектаров просеки вдоль ЛЭП. "Мы видим, что в Истре количество заявок на подключение увеличивается, городской округ – лидер по энергопотреблению в Московской области. Здесь преимущественно ведется строительство ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.), коттеджных поселков. Сейчас мы заложили строительство дороги, возводим новую школу - все это говорит о том, что модернизация сетей в Истре является очень важной задачей", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925662289.html
истра
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756209482_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_7aa413c859182005ba62e3b04d2bd39d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, истра, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Истра, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году

© РИА Новости / Илья НаймушинЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 26 километров воздушных линий и 4,8 километра кабельных линий планируется заменить в городском округе Истра в 2024 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«
"План на 2024 год - заменить более 26 километров воздушных линий, 4,8 километра кабельных линий, отремонтировать 101 трансформаторную подстанцию и расчистить свыше 41 гектара просек. Более качественное электроснабжение получат 70 тысяч жителей в городском округе Истра", - отметили в пресс-службе.
В прошлом году энергетики отремонтировали в округе более 36 километров воздушных и свыше 1,4 тысячи километров кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Привели в порядок 90 объектов распределительной сети. Кроме того, расчистили около 60 гектаров просеки вдоль ЛЭП.
«
"Мы видим, что в Истре количество заявок на подключение увеличивается, городской округ – лидер по энергопотреблению в Московской области. Здесь преимущественно ведется строительство ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.), коттеджных поселков. Сейчас мы заложили строительство дороги, возводим новую школу - все это говорит о том, что модернизация сетей в Истре является очень важной задачей", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах
6 февраля, 13:08
 
Новости ПодмосковьяОбществоИстраМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала