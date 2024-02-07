https://ria.ru/20240207/lep-1926026808.html
Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году
Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024
Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году
Более 26 километров воздушных линий и 4,8 километра кабельных линий планируется заменить в городском округе Истра в 2024 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:19
2024-02-07T20:19
2024-02-07T20:19
новости подмосковья
общество
истра
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 26 километров воздушных линий и 4,8 километра кабельных линий планируется заменить в городском округе Истра в 2024 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "План на 2024 год - заменить более 26 километров воздушных линий, 4,8 километра кабельных линий, отремонтировать 101 трансформаторную подстанцию и расчистить свыше 41 гектара просек. Более качественное электроснабжение получат 70 тысяч жителей в городском округе Истра", - отметили в пресс-службе. В прошлом году энергетики отремонтировали в округе более 36 километров воздушных и свыше 1,4 тысячи километров кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Привели в порядок 90 объектов распределительной сети. Кроме того, расчистили около 60 гектаров просеки вдоль ЛЭП. "Мы видим, что в Истре количество заявок на подключение увеличивается, городской округ – лидер по энергопотреблению в Московской области. Здесь преимущественно ведется строительство ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.), коттеджных поселков. Сейчас мы заложили строительство дороги, возводим новую школу - все это говорит о том, что модернизация сетей в Истре является очень важной задачей", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925662289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, истра, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Истра, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев