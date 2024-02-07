https://ria.ru/20240207/lep-1926026808.html

Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году

Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024

Власти: более 30 км линий электропередачи заменят в Истре в 2024 году

Более 26 километров воздушных линий и 4,8 километра кабельных линий планируется заменить в городском округе Истра в 2024 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:19

2024-02-07T20:19

2024-02-07T20:19

новости подмосковья

общество

истра

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756209482_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_7d6fd61388d4ab88e8f746f98c75b2f9.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 26 километров воздушных линий и 4,8 километра кабельных линий планируется заменить в городском округе Истра в 2024 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "План на 2024 год - заменить более 26 километров воздушных линий, 4,8 километра кабельных линий, отремонтировать 101 трансформаторную подстанцию и расчистить свыше 41 гектара просек. Более качественное электроснабжение получат 70 тысяч жителей в городском округе Истра", - отметили в пресс-службе. В прошлом году энергетики отремонтировали в округе более 36 километров воздушных и свыше 1,4 тысячи километров кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Привели в порядок 90 объектов распределительной сети. Кроме того, расчистили около 60 гектаров просеки вдоль ЛЭП. "Мы видим, что в Истре количество заявок на подключение увеличивается, городской округ – лидер по энергопотреблению в Московской области. Здесь преимущественно ведется строительство ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.), коттеджных поселков. Сейчас мы заложили строительство дороги, возводим новую школу - все это говорит о том, что модернизация сетей в Истре является очень важной задачей", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925662289.html

истра

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, истра, московская область (подмосковье), андрей воробьев