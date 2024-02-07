https://ria.ru/20240207/lavrov-1925948739.html
Лавров выступит в Госдуме на правительственном часе 14 февраля
Лавров выступит в Госдуме на правительственном часе 14 февраля - РИА Новости, 07.02.2024
Лавров выступит в Госдуме на правительственном часе 14 февраля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит 14 февраля в Госдуме на "правительственном часе", завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:18
2024-02-07T15:18
2024-02-07T15:26
россия
госдума рф
сергей лавров
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит 14 февраля в Госдуме на "правительственном часе", завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."14 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит на "правительственном часе" в ходе пленарного заседания Государственной думы. Тема - "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации". Также планируются ответы на вопросы депутатов", - сказала она в ходе брифинга в среду.
https://ria.ru/20240205/vybory-1925540957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, сергей лавров
Россия, Госдума РФ, Сергей Лавров
Лавров выступит в Госдуме на правительственном часе 14 февраля
Захарова: Лавров выступит 14 февраля в Госдуме на правительственном часе