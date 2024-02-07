https://ria.ru/20240207/lavrov-1925948739.html

Лавров выступит в Госдуме на правительственном часе 14 февраля

Лавров выступит в Госдуме на правительственном часе 14 февраля - РИА Новости, 07.02.2024

Лавров выступит в Госдуме на правительственном часе 14 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит 14 февраля в Госдуме на "правительственном часе", завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:18

2024-02-07T15:18

2024-02-07T15:26

россия

госдума рф

сергей лавров

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит 14 февраля в Госдуме на "правительственном часе", завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."14 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит на "правительственном часе" в ходе пленарного заседания Государственной думы. Тема - "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации". Также планируются ответы на вопросы депутатов", - сказала она в ходе брифинга в среду.

https://ria.ru/20240205/vybory-1925540957.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, сергей лавров