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Цивилев провел первое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ "Кузбасс" - РИА Новости, 07.02.2024
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10:39 07.02.2024 (обновлено: 10:43 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kuzbass-1925868032.html
Цивилев провел первое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ "Кузбасс"
Цивилев провел первое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ "Кузбасс" - РИА Новости, 07.02.2024
Цивилев провел первое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ "Кузбасс"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел первое заседание штаба про реализации проекта особой экономической зоны "Кузбасс", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:39
2024-02-07T10:43
экономика
кемерово
кемеровская область
россия
владимир путин
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел первое заседание штаба про реализации проекта особой экономической зоны "Кузбасс", сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Сергей Цивилев провел первое заседание штаба по реализации проекта строительства особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кузбасс"… Она будет расположена в городе Кемерово и на территории Топкинского муниципального округа", – говорится в сообщении. "Создание особой экономической зоны "Кузбасс" — важнейший проект, поэтому его реализацию будем держать на особом контроле. Ежемесячно буду проводить заседания штаба и решать все вопросы, включая проектирование, организацию строительства, запуск производств. Для развития ОЭЗ будут задействованы все возможности правительства Кузбасса", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Глава региона подчеркнул, что ОЭЗ "Кузбасс" должна соответствовать всем современным требованиям, вносить свой вклад в технологический и экономический суверенитет государства. "Здесь будет работать ряд крупных предприятий, в том числе по производству продуктов питания очень высокого качества. Поэтому требования к экологии будут самые серьезные. К примеру, на заводе "Топкинский цемент" за последние годы провели серьезную модернизацию, установили современные системы очистки по всем выбросам, и теперь технологии соответствуют самым высоким экологическим стандартам", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Губернатор отметил, что в регионе будет создана система по подготовке высококвалифицированных кадров для резидентов ОЭЗ "Кузбасс". "На прошлой неделе президент России Владимир Путин поддержал строительство в Кузбассе межвузовского кампуса. Мы создаем новый, студенческий регион. У молодежи появится возможность реализовать свой потенциал, а у предприятий — получить нужных специалистов. Все резиденты должны подготовить информацию по своей кадровой потребности — к какому году, по каким специальностям, какой квалификации вам нужны люди. Система образования Кузбасса на основании этих заявок будет готовить необходимых специалистов", — рассказал Сергей Цивилев. В ходе встречи были подписаны соглашения с потенциальными резидентами. Документы предусматривают реализацию в ОЭЗ "Кузбасс" инвестиционных проектов по переработке амаранта, зерна, сырого молока, сыров, медицинских изделий и оборудования, промышленного оборудования и комплектующих, железобетонных изделий, а также бумажной упаковки из вторсырья. В настоящее время для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры администрацией Топкинского муниципального округа проводятся комплексные проектные работы. Выбор Северо-Кузбасской агломерации для создания ОЭЗ "Кузбасс" связан с наличием свободных земельных участков для производств, отсутствием других преференциальных налоговых режимов, близостью к железнодорожным станциям, трассе P-255 "Сибирь" и будущему обходу Кемерова, что позволит резидентам использовать транспортную инфраструктуру, получать сырье и отгружать произведенную продукцию в другие регионы и страны. Резидентам особой экономической зоны "Кузбасс" доступен ряд льгот – снижение налоговых ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество, освобождение на 5 лет от уплаты земельного налога, освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте и экспорте в свободной таможенной зоне.
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экономика, кемерово, кемеровская область, россия, владимир путин, сергей цивилев
Экономика, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Цивилев провел первое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ "Кузбасс"

Губернатор Цивилев провел заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ "Кузбасс"

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПервое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ "Кузбасс". 7 февраля 2024
Первое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ Кузбасс. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Первое заседание штаба по реализации проекта ОЭЗ "Кузбасс". 7 февраля 2024
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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел первое заседание штаба про реализации проекта особой экономической зоны "Кузбасс", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Сергей Цивилев провел первое заседание штаба по реализации проекта строительства особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кузбасс"… Она будет расположена в городе Кемерово и на территории Топкинского муниципального округа", – говорится в сообщении.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
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"Создание особой экономической зоны "Кузбасс" — важнейший проект, поэтому его реализацию будем держать на особом контроле. Ежемесячно буду проводить заседания штаба и решать все вопросы, включая проектирование, организацию строительства, запуск производств. Для развития ОЭЗ будут задействованы все возможности правительства Кузбасса", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Глава региона подчеркнул, что ОЭЗ "Кузбасс" должна соответствовать всем современным требованиям, вносить свой вклад в технологический и экономический суверенитет государства.
"Здесь будет работать ряд крупных предприятий, в том числе по производству продуктов питания очень высокого качества. Поэтому требования к экологии будут самые серьезные. К примеру, на заводе "Топкинский цемент" за последние годы провели серьезную модернизацию, установили современные системы очистки по всем выбросам, и теперь технологии соответствуют самым высоким экологическим стандартам", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
Губернатор отметил, что в регионе будет создана система по подготовке высококвалифицированных кадров для резидентов ОЭЗ "Кузбасс".
"На прошлой неделе президент России Владимир Путин поддержал строительство в Кузбассе межвузовского кампуса. Мы создаем новый, студенческий регион. У молодежи появится возможность реализовать свой потенциал, а у предприятий — получить нужных специалистов. Все резиденты должны подготовить информацию по своей кадровой потребности — к какому году, по каким специальностям, какой квалификации вам нужны люди. Система образования Кузбасса на основании этих заявок будет готовить необходимых специалистов", — рассказал Сергей Цивилев.
В ходе встречи были подписаны соглашения с потенциальными резидентами. Документы предусматривают реализацию в ОЭЗ "Кузбасс" инвестиционных проектов по переработке амаранта, зерна, сырого молока, сыров, медицинских изделий и оборудования, промышленного оборудования и комплектующих, железобетонных изделий, а также бумажной упаковки из вторсырья.
В настоящее время для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры администрацией Топкинского муниципального округа проводятся комплексные проектные работы. Выбор Северо-Кузбасской агломерации для создания ОЭЗ "Кузбасс" связан с наличием свободных земельных участков для производств, отсутствием других преференциальных налоговых режимов, близостью к железнодорожным станциям, трассе P-255 "Сибирь" и будущему обходу Кемерова, что позволит резидентам использовать транспортную инфраструктуру, получать сырье и отгружать произведенную продукцию в другие регионы и страны.
Резидентам особой экономической зоны "Кузбасс" доступен ряд льгот – снижение налоговых ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество, освобождение на 5 лет от уплаты земельного налога, освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте и экспорте в свободной таможенной зоне.
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ЭкономикаКемеровоКемеровская областьРоссияВладимир ПутинСергей Цивилев
 
 
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