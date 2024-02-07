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В Омске пожарные спасли из огня восьмерых кроликов - РИА Новости, 07.02.2024
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18:29 07.02.2024 (обновлено: 20:32 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kroliki-1926005041.html
В Омске пожарные спасли из огня восьмерых кроликов
В Омске пожарные спасли из огня восьмерых кроликов - РИА Новости, 07.02.2024
В Омске пожарные спасли из огня восьмерых кроликов
Восемь кроликов спасли из огня омские пожарные, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:29
2024-02-07T20:32
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россия
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ОМСК, 7 фев — РИА Новости. Восемь кроликов спасли из огня омские пожарные, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Пожар случился в ночь с 6 на 7 февраля в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе Омска. Сначала загорелась кровля садового дома. Его жильцы услышали треск и увидели мигающий свет. Тогда мужчина и женщина вышли на улицу и заметили, что кровля пылает, это их и спасло. Огонь из-за ветра распространялся в сторону дровяника, возле которого стояли клетки с кроликами. &quot;Когда мы подъехали, то дом горел &quot;свечкой&quot;. Пламя буквально начало &quot;зацепляться&quot; за клетки, у одного кролика успела опалиться шерстка. Мы быстро вытащили их в снег. Потом ликвидировали горение. Когда справились с огнем, ходили ловили их по огороду. Поймали всех восьмерых. Метрах в пяти стояли еще клетки с их собратьями. Бережно подсадили кроликов к ним, чтобы согрелись и успокоились&quot;, — привели слова пожарного-спасателя первой пожарно-спасательной части Никиты Шубина в пресс-службе ведомства.Отмечается, что все животные остались живы, лишь одно пострадало. Спасли пожарные и садовый дом. &quot;В результате пожара огнем повреждены и разобраны сгораемые конструкции дома на площади 100 квадратных метров, хозпостройка на площади девяти квадратных метров&quot;, — добавили в пресс-службе.На месте пожара работали 34 спасателя и семь единиц спецтехники.
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происшествия, россия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске пожарные спасли из огня восьмерых кроликов

В садоводстве Центрального округа Омска пожарные спасли из огня 8 кроликов

© ГУМЧС России по Омской областиВосьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе города Омска
Восьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве Любитель-2 в Центральном округе города Омска
© ГУМЧС России по Омской области
Восьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе города Омска
Читать ria.ru в
ОМСК, 7 фев — РИА Новости. Восемь кроликов спасли из огня омские пожарные, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожар случился в ночь с 6 на 7 февраля в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе Омска. Сначала загорелась кровля садового дома. Его жильцы услышали треск и увидели мигающий свет. Тогда мужчина и женщина вышли на улицу и заметили, что кровля пылает, это их и спасло. Огонь из-за ветра распространялся в сторону дровяника, возле которого стояли клетки с кроликами.
© ГУМЧС России по Омской областиВосьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе города Омска
Восьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве Любитель-2 в Центральном округе города Омска
© ГУМЧС России по Омской области
Восьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе города Омска
«

"Когда мы подъехали, то дом горел "свечкой". Пламя буквально начало "зацепляться" за клетки, у одного кролика успела опалиться шерстка. Мы быстро вытащили их в снег. Потом ликвидировали горение. Когда справились с огнем, ходили ловили их по огороду. Поймали всех восьмерых. Метрах в пяти стояли еще клетки с их собратьями. Бережно подсадили кроликов к ним, чтобы согрелись и успокоились", — привели слова пожарного-спасателя первой пожарно-спасательной части Никиты Шубина в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все животные остались живы, лишь одно пострадало. Спасли пожарные и садовый дом.
«

"В результате пожара огнем повреждены и разобраны сгораемые конструкции дома на площади 100 квадратных метров, хозпостройка на площади девяти квадратных метров", — добавили в пресс-службе.

На месте пожара работали 34 спасателя и семь единиц спецтехники.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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