https://ria.ru/20240207/kroliki-1926005041.html

В Омске пожарные спасли из огня восьмерых кроликов

В Омске пожарные спасли из огня восьмерых кроликов - РИА Новости, 07.02.2024

В Омске пожарные спасли из огня восьмерых кроликов

Восемь кроликов спасли из огня омские пожарные, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:29

2024-02-07T18:29

2024-02-07T20:32

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россия

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 7 фев — РИА Новости. Восемь кроликов спасли из огня омские пожарные, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Пожар случился в ночь с 6 на 7 февраля в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе Омска. Сначала загорелась кровля садового дома. Его жильцы услышали треск и увидели мигающий свет. Тогда мужчина и женщина вышли на улицу и заметили, что кровля пылает, это их и спасло. Огонь из-за ветра распространялся в сторону дровяника, возле которого стояли клетки с кроликами. "Когда мы подъехали, то дом горел "свечкой". Пламя буквально начало "зацепляться" за клетки, у одного кролика успела опалиться шерстка. Мы быстро вытащили их в снег. Потом ликвидировали горение. Когда справились с огнем, ходили ловили их по огороду. Поймали всех восьмерых. Метрах в пяти стояли еще клетки с их собратьями. Бережно подсадили кроликов к ним, чтобы согрелись и успокоились", — привели слова пожарного-спасателя первой пожарно-спасательной части Никиты Шубина в пресс-службе ведомства.Отмечается, что все животные остались живы, лишь одно пострадало. Спасли пожарные и садовый дом. "В результате пожара огнем повреждены и разобраны сгораемые конструкции дома на площади 100 квадратных метров, хозпостройка на площади девяти квадратных метров", — добавили в пресс-службе.На месте пожара работали 34 спасателя и семь единиц спецтехники.

https://ria.ru/20231209/koshka-1914845523.html

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Наталья Макарова

происшествия, россия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)