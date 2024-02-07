В Омске пожарные спасли из огня восьмерых кроликов
В садоводстве Центрального округа Омска пожарные спасли из огня 8 кроликов
© ГУМЧС России по Омской областиВосьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе города Омска
© ГУМЧС России по Омской области
Восьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе города Омска
ОМСК, 7 фев — РИА Новости. Восемь кроликов спасли из огня омские пожарные, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожар случился в ночь с 6 на 7 февраля в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе Омска. Сначала загорелась кровля садового дома. Его жильцы услышали треск и увидели мигающий свет. Тогда мужчина и женщина вышли на улицу и заметили, что кровля пылает, это их и спасло. Огонь из-за ветра распространялся в сторону дровяника, возле которого стояли клетки с кроликами.
© ГУМЧС России по Омской областиВосьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе города Омска
© ГУМЧС России по Омской области
Восьмерых кроликов вынесли омские спасатели из пожара в садоводстве "Любитель-2" в Центральном округе города Омска
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"Когда мы подъехали, то дом горел "свечкой". Пламя буквально начало "зацепляться" за клетки, у одного кролика успела опалиться шерстка. Мы быстро вытащили их в снег. Потом ликвидировали горение. Когда справились с огнем, ходили ловили их по огороду. Поймали всех восьмерых. Метрах в пяти стояли еще клетки с их собратьями. Бережно подсадили кроликов к ним, чтобы согрелись и успокоились", — привели слова пожарного-спасателя первой пожарно-спасательной части Никиты Шубина в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что все животные остались живы, лишь одно пострадало. Спасли пожарные и садовый дом.
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"В результате пожара огнем повреждены и разобраны сгораемые конструкции дома на площади 100 квадратных метров, хозпостройка на площади девяти квадратных метров", — добавили в пресс-службе.
На месте пожара работали 34 спасателя и семь единиц спецтехники.