https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838969.html

Посольство России в Японии предложило конкретные шаги по спасению косаток

Посольство России в Японии предложило конкретные шаги по спасению косаток - РИА Новости, 07.02.2024

Посольство России в Японии предложило конкретные шаги по спасению косаток

Посольство России в Японии предложило конкретные шаги по спасению косаток, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T06:39

2024-02-07T06:39

2024-02-07T10:53

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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. Посольство России в Японии предложило конкретные шаги по спасению косаток, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Посольство предложило конкретные шаги по спасению косаток, японской стороне были направлены конкретные предложения, но ответ от них пока не получен. Сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались", — сказал дипломат.Ранее генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония находится в контакте с Россией из-за косаток, застрявших во льдах в районе японского города Раусу на Хоккайдо.Ранее телеканал NHK сообщил, что около десяти косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток.Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился в МИД и МЧС с просьбой вызволить оказавшихся в ледовом плену косаток. По данным депутата, в 350 километрах к северу, в заливе Анива, есть российские спасательные суда усиленного ледового класса, которые могли бы справиться с этой задачей, нужно только согласовать спасательную операцию с Японией. Эксперт из МГУ Сергей Мухаметов заявлял РИА Новости, что косаток, оказавшихся в ловушке у побережья Хоккайдо, можно спасти, если создать полынью с помощью судна, но на это мало времени: в район нужно отправить судно ледового класса, даже необязательно, чтобы это был ледокол, судно прикроет место от ветра, под бортом сразу образуется полынья.На ситуацию отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что у Японии должны быть средства вызволить косаток из "ледяного плена", специалисты уверены, что их можно спасти. Она считает, что для этого не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. По ее мнению, у Японии есть такие суда. Она также задалась вопросом, "почему не бьют в набат" международные экологи. Специалист по морским млекопитающим Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Мельников сообщил РИА Новости, что оказавшиеся в ледовой ловушке у Японии косатки могут продержаться до смены направления ветра, так как на этом участке "лед битый, не сплошной". Он также рассказал, что без воздуха косатки могут продержаться 15-20 минут, для них попадание в ледовую ловушку — очень редкое явление.

https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838607.html

https://ria.ru/20240207/kosatki-1925827099.html

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япония, россия, есимаса хаяси, владислав даванков, мария захарова, в мире