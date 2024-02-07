https://ria.ru/20240207/kosatki-1925835678.html

Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом

Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом - РИА Новости, 07.02.2024

Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом

Сплошной тяжелый лед отмечается в районе японского Хоккайдо, где в ледовую ловушку попали косатки, ветер там усилится 11 февраля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:32

2024-02-07T05:32

2024-02-07T10:27

хоккайдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925862927_4:0:2034:1142_1920x0_80_0_0_8d4994609a71eb72d8fb5d5f2af5f90b.png

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сплошной тяжелый лед отмечается в районе японского Хоккайдо, где в ледовую ловушку попали косатки, ветер там усилится 11 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. "Там сплошной тяжелый лед. Ночью 8 февраля ветер западных направлений, с утра - южный 7-12 м/сек, днем 8 и 9-10 февраля западный, юго-западный умеренный в пределах 5-10, 7-12 м/сек. Поскольку там лед, то волны нет. А на 11 февраля ветер усилится до 15-18 м/сек", - сказала собеседница. По ее словам, в среду в районе ветер западного, юго-западного направления. Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников рассказал РИА Новости, что косатки могут продержаться, так как лед не сплошной, и животные его расталкивают. Когда ветер поменяет направление, лед может разогнать.

https://ria.ru/20240207/kosatki-1925827099.html

https://ria.ru/20240130/tanker-1924258652.html

хоккайдо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хоккайдо