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Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом - РИА Новости, 07.02.2024
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05:32 07.02.2024 (обновлено: 10:27 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925835678.html
Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом
Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом - РИА Новости, 07.02.2024
Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом
Сплошной тяжелый лед отмечается в районе японского Хоккайдо, где в ледовую ловушку попали косатки, ветер там усилится 11 февраля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:32
2024-02-07T10:27
хоккайдо
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сплошной тяжелый лед отмечается в районе японского Хоккайдо, где в ледовую ловушку попали косатки, ветер там усилится 11 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. "Там сплошной тяжелый лед. Ночью 8 февраля ветер западных направлений, с утра - южный 7-12 м/сек, днем 8 и 9-10 февраля западный, юго-западный умеренный в пределах 5-10, 7-12 м/сек. Поскольку там лед, то волны нет. А на 11 февраля ветер усилится до 15-18 м/сек", - сказала собеседница. По ее словам, в среду в районе ветер западного, юго-западного направления. Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников рассказал РИА Новости, что косатки могут продержаться, так как лед не сплошной, и животные его расталкивают. Когда ветер поменяет направление, лед может разогнать.
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925827099.html
https://ria.ru/20240130/tanker-1924258652.html
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хоккайдо
Хоккайдо
Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом

Примгидромет: у Хоккайдо, где застряли косатки, отмечается сплошной тяжелый лед

© Wildlife Pro LLCКосатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
© Wildlife Pro LLC
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сплошной тяжелый лед отмечается в районе японского Хоккайдо, где в ледовую ловушку попали косатки, ветер там усилится 11 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток.
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"Там сплошной тяжелый лед. Ночью 8 февраля ветер западных направлений, с утра - южный 7-12 м/сек, днем 8 и 9-10 февраля западный, юго-западный умеренный в пределах 5-10, 7-12 м/сек. Поскольку там лед, то волны нет. А на 11 февраля ветер усилится до 15-18 м/сек", - сказала собеседница.
По ее словам, в среду в районе ветер западного, юго-западного направления.
Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников рассказал РИА Новости, что косатки могут продержаться, так как лед не сплошной, и животные его расталкивают. Когда ветер поменяет направление, лед может разогнать.
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Источник: к застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыл спасатель
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