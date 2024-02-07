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В ОАЭ завершилась масштабная экспедиция Федора Конюхова на верблюдах - РИА Новости, 07.02.2024
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Туризм
 
15:58 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/konyukhov-1925958637.html
В ОАЭ завершилась масштабная экспедиция Федора Конюхова на верблюдах
В ОАЭ завершилась масштабная экспедиция Федора Конюхова на верблюдах - РИА Новости, 07.02.2024
В ОАЭ завершилась масштабная экспедиция Федора Конюхова на верблюдах
В Объединенных Арабских Эмиратах завершилась первая в истории российско-арабская экспедиция на верблюдах, в которой участвовал Федор Конюхов, сообщили в штабе... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:58
2024-02-07T15:58
туризм
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федор конюхов
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В Объединенных Арабских Эмиратах завершилась первая в истории российско-арабская экспедиция на верблюдах, в которой участвовал Федор Конюхов, сообщили в штабе известного путешественника.Старт проекта "Через семь эмиратов" состоялся 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. За две недели экспедиция прошла через все семь эмиратов и завершила путь в самом северном, в Рас-Аль-Хайме."Последний раз я был в караванной экспедиции в Эфиопии и очень рад снова вернуться в пустыню, прикоснуться к традициям и обычаям хозяев этих мест. Путешествие на верблюдах – это путешествие во времени. Величественные песчаные дюны, сухой ветер пустыни, бесконечное звездное небо – все это настраивает на мысли о вечности”, – рассказал Федор Конюхов.В среднем путешественники проекта "Через семь эмиратов" проходили примерно 30-40 километров в день. Караван состоял из 10 верблюдов: пять для участников из России и столько же – для местных погонщиков.В состав российской команды вошли также Оскар Конюхов, Павел Богачёв, Яков Орлов и приморский предприниматель Иван Молчанов, с которым Конюхов познакомился в 2021 году на борту экспедиционного судна в Антарктиде. Молчанов поделился впечатлениями: &quot;Цели достигнуты, хотя сроки подготовки были сжаты. Культура длительных караванных переходов становится историей. Одно дело катать туристов рядом с фермой и совсем другое – совершать переходы по 30-40 километров, каждый день разбивать новый лагерь посреди пустыни&quot;.По словам Молчанова, особенно его впечатлило восточное гостеприимство. “Первые лица Эмиратов встречали и сопровождали наш караван, оказывали необходимую поддержку. Мы в полной мере прочувствовали аравийский колорит и традиции жителей песков. Уверен, мы скоро сюда вернемся с более масштабными проектами”, – отметил он.Экспедиция прошла при поддержке Русского географического общества, Генерального консульства Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах и Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма. Проект призван подчеркнуть высокий уровень гуманитарного двустороннего российско-арабского сотрудничества. В Аль Саади на финише команду приветствовал Шейх Султан бин Али бин Саиф Али Аль Хати.В штабе путешественника подчеркивают, что успешное завершение экспедиции в ОАЭ позволит приступить к реализации еще более масштабного перехода: пересечение Аравийского полуострова с востока на запад от Персидского залива через Королевство Саудовская Аравия до Красного моря.Федор Конюхов имеет большой опыт в организации караванных экспедиций. Так, в 2011 году он прошел через Эфиопию: команде удалось пересечь Данакильскую пустыню – одно из самых жарких мест на земле.
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эфиопия, абу-даби, россия, федор конюхов, русское географическое общество, новости - туризм, туризм
Туризм, Эфиопия, Абу-Даби, Россия, Федор Конюхов, Русское географическое общество, Новости - Туризм, Туризм
В ОАЭ завершилась масштабная экспедиция Федора Конюхова на верблюдах

В ОАЭ завершилась первая российско-арабская экспедиция Конюхова на верблюдах

© Фото : предоставлено Штабом Федора КонюховаФедор Конюхов
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В Объединенных Арабских Эмиратах завершилась первая в истории российско-арабская экспедиция на верблюдах, в которой участвовал Федор Конюхов, сообщили в штабе известного путешественника.
Старт проекта "Через семь эмиратов" состоялся 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. За две недели экспедиция прошла через все семь эмиратов и завершила путь в самом северном, в Рас-Аль-Хайме.
«
"Последний раз я был в караванной экспедиции в Эфиопии и очень рад снова вернуться в пустыню, прикоснуться к традициям и обычаям хозяев этих мест. Путешествие на верблюдах – это путешествие во времени. Величественные песчаные дюны, сухой ветер пустыни, бесконечное звездное небо – все это настраивает на мысли о вечности”, – рассказал Федор Конюхов.
В среднем путешественники проекта "Через семь эмиратов" проходили примерно 30-40 километров в день. Караван состоял из 10 верблюдов: пять для участников из России и столько же – для местных погонщиков.
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова

Федор Конюхов и команда

Федор Конюхов

Федор Конюхов и команда

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
1 из 3
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова

Федор Конюхов во время экспедиции

Федор Конюхов

Федор Конюхов во время экспедиции

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
2 из 3
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова

Федор Конюхов и "корабли пустыни"

Федор Конюхов

Федор Конюхов и "корабли пустыни"

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
3 из 3

Федор Конюхов и команда

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
1 из 3

Федор Конюхов во время экспедиции

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
2 из 3

Федор Конюхов и "корабли пустыни"

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
3 из 3
В состав российской команды вошли также Оскар Конюхов, Павел Богачёв, Яков Орлов и приморский предприниматель Иван Молчанов, с которым Конюхов познакомился в 2021 году на борту экспедиционного судна в Антарктиде.
«

Молчанов поделился впечатлениями: "Цели достигнуты, хотя сроки подготовки были сжаты. Культура длительных караванных переходов становится историей. Одно дело катать туристов рядом с фермой и совсем другое – совершать переходы по 30-40 километров, каждый день разбивать новый лагерь посреди пустыни".

По словам Молчанова, особенно его впечатлило восточное гостеприимство. “Первые лица Эмиратов встречали и сопровождали наш караван, оказывали необходимую поддержку. Мы в полной мере прочувствовали аравийский колорит и традиции жителей песков. Уверен, мы скоро сюда вернемся с более масштабными проектами”, – отметил он.
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова

Федор Конюхов быстро поладил со всеми участниками

Федор Конюхов

Федор Конюхов быстро поладил со всеми участниками

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
1 из 5
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова

Местное население приветствовало известного путешественника

Федор Конюхов

Местное население приветствовало известного путешественника

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
2 из 5
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова

Федор Конюхов в дороге

Федор Конюхов

Федор Конюхов в дороге

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
3 из 5
© Фото : предоставлено Штабом Федора КонюховаФедор Конюхов
Федор Конюхов
Федор Конюхов
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
4 из 5
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова

Привал, экспедиция Федора Конюхова в ОАЭ

Федор Конюхов

Привал, экспедиция Федора Конюхова в ОАЭ

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
5 из 5

Федор Конюхов быстро поладил со всеми участниками

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
1 из 5

Местное население приветствовало известного путешественника

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
2 из 5

Федор Конюхов в дороге

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
3 из 5
Федор Конюхов
© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
4 из 5

Привал, экспедиция Федора Конюхова в ОАЭ

© Фото : предоставлено Штабом Федора Конюхова
5 из 5
Экспедиция прошла при поддержке Русского географического общества, Генерального консульства Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах и Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма. Проект призван подчеркнуть высокий уровень гуманитарного двустороннего российско-арабского сотрудничества. В Аль Саади на финише команду приветствовал Шейх Султан бин Али бин Саиф Али Аль Хати.
В штабе путешественника подчеркивают, что успешное завершение экспедиции в ОАЭ позволит приступить к реализации еще более масштабного перехода: пересечение Аравийского полуострова с востока на запад от Персидского залива через Королевство Саудовская Аравия до Красного моря.
Федор Конюхов имеет большой опыт в организации караванных экспедиций. Так, в 2011 году он прошел через Эфиопию: команде удалось пересечь Данакильскую пустыню – одно из самых жарких мест на земле.
Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь эмиратов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В ОАЭ экспедиция Федора Конюхова на верблюдах пересекла четыре эмирата
31 января, 20:24
 
ТуризмЭфиопияАбу-ДабиРоссияФедор КонюховРусское географическое обществоНовости - ТуризмТуризм
 
 
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