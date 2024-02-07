https://ria.ru/20240207/kongress-1925980794.html

В конгрессе потребовали от Остина отчет по выделяемой Украине помощи

В конгрессе потребовали от Остина отчет по выделяемой Украине помощи - РИА Новости, 07.02.2024

В конгрессе потребовали от Остина отчет по выделяемой Украине помощи

Комитет по надзору и отчетности Палаты представителей США запросил у главы Пентагона Ллойда Остина документы, касающиеся выделяемой Украине военной помощи, в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:14

2024-02-07T17:14

2024-02-07T17:14

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Комитет по надзору и отчетности Палаты представителей США запросил у главы Пентагона Ллойда Остина документы, касающиеся выделяемой Украине военной помощи, в связи с подозрениями об отсутствии надлежащего контроля за ее передачей, говорится в обнародованном в среду обращении законодателей. Авторами документа выступили глава комитета Джеймс Комер (республиканец от Кентукки) и сенатор Джей Ди Вэнс (республиканец от штата Огайо). Конгрессмены обратили внимание на недавний доклад генерального инспектора, в котором содержится вывод о том, что Пентагону не удается отследить вооружения и товары двойного назначения, которые США отправляют Украине. "Комитет по надзору по-прежнему обеспокоен возможностями Пентагона осуществлять мониторинг конечного применения оружия, оборудования и других товаров военного назначения, поступающих на Украину. Крайне важно, чтобы Пентагон работал над тем, чтобы оно не попадало в руки наших врагов, а риски растрат, мошенничества и злоупотреблений были снижены", - следует из обращения. Конгрессмены запросили у Остина документы и информацию, "чтобы понять, как именно Пентагон намерен обеспечить надлежащий надзор за вооружениями для Украины в свете недавнего доклада генерального инспектора, который поставил под вопрос достоверность предыдущих заявлений министерства обороны США комитету". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925974742.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925968893.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, ллойд остин, министерство обороны сша, нато