https://ria.ru/20240207/konflikt-1925926864.html

В Ярославле на подростка напал мужчина, представившийся полицейским

В Ярославле на подростка напал мужчина, представившийся полицейским - РИА Новости, 07.02.2024

В Ярославле на подростка напал мужчина, представившийся полицейским

Полиция проводит проверку сообщений в соцсетях о том, что якобы полицейский остановил 17-летнего подростка во дворе дома в Ярославле и, интересуясь, не наркоман РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:03

2024-02-07T14:03

2024-02-07T14:03

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Полиция проводит проверку сообщений в соцсетях о том, что якобы полицейский остановил 17-летнего подростка во дворе дома в Ярославле и, интересуясь, не наркоман ли он, требовал "сесть в машину с понятыми" и выбил из рук телефон, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области. "По информации, размещённой в сети интернет, руководством УМВД инициировано проведение проверки", - сообщила РИА Новости представитель ведомства. В ярославских соцсетях появилось сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что вечером во дворе к ее 17-летнему сыну подошел мужчина, представился полицейским, "блеснул корочкой" и стал интересоваться у мальчика, не наркоман ли он, очень настоятельно требовал "сесть в машину с понятыми и проехать на освидетельствование", утверждает автор публикации. Когда молодой человек хотел позвонить семье, у него выбили из рук телефон. Рассказ сопровождается видео с камеры наблюдения во дворе, где видны силуэты молодого человека и мужчины. Мужчина пытается тащить парня к машине, тот сопротивляется, они долго разговаривают, также мужчина выбивает из рук подростка телефон. Когда мимо проезжает автомобиль, мужчина ретируется, а подросток возвращается домой.

https://ria.ru/20220520/zayavlenie-1789632270.html

ярославль

ярославская область

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происшествия, ярославль, ярославская область