https://ria.ru/20240207/kletki-1925962528.html

На Украине репродуктивные клетки военных не уничтожат в случае их смерти

На Украине репродуктивные клетки военных не уничтожат в случае их смерти - РИА Новости, 07.02.2024

На Украине репродуктивные клетки военных не уничтожат в случае их смерти

Верховная рада Украины исправила законопроект о биологическом отцовстве и материнстве для военнослужащих, теперь репродуктивные клетки военных, хранящиеся в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:07

2024-02-07T16:07

2024-02-07T16:07

в мире

украина

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины исправила законопроект о биологическом отцовстве и материнстве для военнослужащих, теперь репродуктивные клетки военных, хранящиеся в криобанках, не будут уничтожать после их смерти, сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк. "Рада исправила норму закона о военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство)... В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, чьи репродуктивные клетки находятся на хранении, их безвозмездное хранение в соответствии с настоящим законом осуществляется в течение трех лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица по поводу собственных репродуктивных клеток", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В апреле 2023 года украинские парламентарии предложили на законодательном уровне ввести бесплатное хранение репродуктивных клеток для военных на случай травмы или смерти. Тогда же было закуплено оборудование для отбора и хранения ДНК-материала, о чем сообщали в министерстве реинтеграции Украины.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины