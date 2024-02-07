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На Украине репродуктивные клетки военных не уничтожат в случае их смерти - РИА Новости, 07.02.2024
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16:07 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kletki-1925962528.html
На Украине репродуктивные клетки военных не уничтожат в случае их смерти
На Украине репродуктивные клетки военных не уничтожат в случае их смерти - РИА Новости, 07.02.2024
На Украине репродуктивные клетки военных не уничтожат в случае их смерти
Верховная рада Украины исправила законопроект о биологическом отцовстве и материнстве для военнослужащих, теперь репродуктивные клетки военных, хранящиеся в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:07
2024-02-07T16:07
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины исправила законопроект о биологическом отцовстве и материнстве для военнослужащих, теперь репродуктивные клетки военных, хранящиеся в криобанках, не будут уничтожать после их смерти, сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк. "Рада исправила норму закона о военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство)... В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, чьи репродуктивные клетки находятся на хранении, их безвозмездное хранение в соответствии с настоящим законом осуществляется в течение трех лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица по поводу собственных репродуктивных клеток", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В апреле 2023 года украинские парламентарии предложили на законодательном уровне ввести бесплатное хранение репродуктивных клеток для военных на случай травмы или смерти. Тогда же было закуплено оборудование для отбора и хранения ДНК-материала, о чем сообщали в министерстве реинтеграции Украины.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине репродуктивные клетки военных не уничтожат в случае их смерти

Депутат: репродуктивные клетки военных ВСУ не уничтожат в случае их смерти

© Depositphotos.com / Alexander RathsВо время работы в лаборатории
Во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Во время работы в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины исправила законопроект о биологическом отцовстве и материнстве для военнослужащих, теперь репродуктивные клетки военных, хранящиеся в криобанках, не будут уничтожать после их смерти, сообщил в среду украинский депутат Ярослав Железняк.
«
"Рада исправила норму закона о военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство)... В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, чьи репродуктивные клетки находятся на хранении, их безвозмездное хранение в соответствии с настоящим законом осуществляется в течение трех лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица по поводу собственных репродуктивных клеток", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В апреле 2023 года украинские парламентарии предложили на законодательном уровне ввести бесплатное хранение репродуктивных клеток для военных на случай травмы или смерти. Тогда же было закуплено оборудование для отбора и хранения ДНК-материала, о чем сообщали в министерстве реинтеграции Украины.
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