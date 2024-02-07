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Луценко: детский сад в вологодском Кириллове готов почти на 45% - РИА Новости, 07.02.2024
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Вологодская область
 
14:37 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kirillov-1925937152.html
Луценко: детский сад в вологодском Кириллове готов почти на 45%
Луценко: детский сад в вологодском Кириллове готов почти на 45% - РИА Новости, 07.02.2024
Луценко: детский сад в вологодском Кириллове готов почти на 45%
В городе Кириллов продолжается возведение дошкольного учреждения на 145 мест, его стройготовность составляет почти 45%, сообщает пресс-служба Законодательного... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:37
2024-02-07T14:37
вологодская область
кириллов
андрей луценко
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В городе Кириллов продолжается возведение дошкольного учреждения на 145 мест, его стройготовность составляет почти 45%, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области. Решение о строительстве детского сада было принято на Градостроительном совете. Однако долгое время начать работы было невозможно – Кириллов расположен на территории нацпарка "Русский Север", а по федеральному законодательству на территории национальных парков России строить социальные объекты было запрещено, говорится в сообщении. "В мае 2023-го в Кириллове началось возведение детского сада. Это долгожданное событие для местных жителей. Обращения о необходимости строительства учреждения поступали и при формировании Народной программы "Единой России". Сейчас готовность объекта составляет более 44%", - цитирует пресс-служба председателя регионального парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко. Подрядчик возвел двухэтажное здание, устанавливается стропильная система кровли, вставлены окна, осталось установить еще семь противопожарных окон. Подведены сети центрального отопления, водопровода, дренажа. Завершаются работы по монтажу вентиляционных шахт. На первом этаже приступают к монтажу тепловой системы. На объекте ежедневно трудятся порядка 37 человек. Все строительные работы ведутся согласно графику. Детский сад будет рассчитан на восемь дошкольных и две ясельные группы. В планах разместить в учреждении музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок, административные, технические и санитарно-бытовые помещения. Территорию вокруг учреждения благоустроят, построят игровые и спортивные площадки. Открытие детского сада в Кириллове запланировано на 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240207/vologda-1925936111.html
https://ria.ru/20240202/gazifikatsiya-1925067531.html
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кириллов, андрей луценко
Вологодская область, Кириллов, Андрей Луценко

Луценко: детский сад в вологодском Кириллове готов почти на 45%

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В городе Кириллов продолжается возведение дошкольного учреждения на 145 мест, его стройготовность составляет почти 45%, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.
Решение о строительстве детского сада было принято на Градостроительном совете. Однако долгое время начать работы было невозможно – Кириллов расположен на территории нацпарка "Русский Север", а по федеральному законодательству на территории национальных парков России строить социальные объекты было запрещено, говорится в сообщении.
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Вчера, 14:34
"В мае 2023-го в Кириллове началось возведение детского сада. Это долгожданное событие для местных жителей. Обращения о необходимости строительства учреждения поступали и при формировании Народной программы "Единой России". Сейчас готовность объекта составляет более 44%", - цитирует пресс-служба председателя регионального парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко.
Подрядчик возвел двухэтажное здание, устанавливается стропильная система кровли, вставлены окна, осталось установить еще семь противопожарных окон. Подведены сети центрального отопления, водопровода, дренажа. Завершаются работы по монтажу вентиляционных шахт. На первом этаже приступают к монтажу тепловой системы. На объекте ежедневно трудятся порядка 37 человек. Все строительные работы ведутся согласно графику.
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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Детский сад будет рассчитан на восемь дошкольных и две ясельные группы. В планах разместить в учреждении музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок, административные, технические и санитарно-бытовые помещения. Территорию вокруг учреждения благоустроят, построят игровые и спортивные площадки.
Открытие детского сада в Кириллове запланировано на 1 сентября 2024 года.
 
Вологодская областьКирилловАндрей Луценко
 
 
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