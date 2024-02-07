https://ria.ru/20240207/kirillov-1925937152.html

Луценко: детский сад в вологодском Кириллове готов почти на 45%

Луценко: детский сад в вологодском Кириллове готов почти на 45% - РИА Новости, 07.02.2024

Луценко: детский сад в вологодском Кириллове готов почти на 45%

В городе Кириллов продолжается возведение дошкольного учреждения на 145 мест, его стройготовность составляет почти 45%, сообщает пресс-служба Законодательного... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:37

2024-02-07T14:37

2024-02-07T14:37

вологодская область

кириллов

андрей луценко

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В городе Кириллов продолжается возведение дошкольного учреждения на 145 мест, его стройготовность составляет почти 45%, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области. Решение о строительстве детского сада было принято на Градостроительном совете. Однако долгое время начать работы было невозможно – Кириллов расположен на территории нацпарка "Русский Север", а по федеральному законодательству на территории национальных парков России строить социальные объекты было запрещено, говорится в сообщении. "В мае 2023-го в Кириллове началось возведение детского сада. Это долгожданное событие для местных жителей. Обращения о необходимости строительства учреждения поступали и при формировании Народной программы "Единой России". Сейчас готовность объекта составляет более 44%", - цитирует пресс-служба председателя регионального парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко. Подрядчик возвел двухэтажное здание, устанавливается стропильная система кровли, вставлены окна, осталось установить еще семь противопожарных окон. Подведены сети центрального отопления, водопровода, дренажа. Завершаются работы по монтажу вентиляционных шахт. На первом этаже приступают к монтажу тепловой системы. На объекте ежедневно трудятся порядка 37 человек. Все строительные работы ведутся согласно графику. Детский сад будет рассчитан на восемь дошкольных и две ясельные группы. В планах разместить в учреждении музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок, административные, технические и санитарно-бытовые помещения. Территорию вокруг учреждения благоустроят, построят игровые и спортивные площадки. Открытие детского сада в Кириллове запланировано на 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240207/vologda-1925936111.html

https://ria.ru/20240202/gazifikatsiya-1925067531.html

кириллов

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кириллов, андрей луценко