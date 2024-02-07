В Киеве повреждена тепломагистраль, заявил Кличко
Кличко: на левом берегу Киева повреждена магистраль теплоснабжения
Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко утверждает в своем Telegram-канале, что расположенная на левом берегу города магистраль теплоснабжения получила повреждения в результате взрыва.
"В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам", - написал Кличко.
Кличко ранее в среду сообщал о пожаре в одном из зданий в Голосеевском районе Киева, произошедшем после взрывов. Кроме того, по его словам, часть города осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП на фоне взрывов в Днепровском районе.
Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.