https://ria.ru/20240207/kiev-1925860084.html

В Киеве повреждена тепломагистраль, заявил Кличко

В Киеве повреждена тепломагистраль, заявил Кличко - РИА Новости, 07.02.2024

В Киеве повреждена тепломагистраль, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает в своем Telegram-канале, что расположенная на левом берегу города магистраль теплоснабжения получила повреждения в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:10

2024-02-07T10:10

2024-02-07T10:10

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко утверждает в своем Telegram-канале, что расположенная на левом берегу города магистраль теплоснабжения получила повреждения в результате взрыва. "В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам", - написал Кличко. Кличко ранее в среду сообщал о пожаре в одном из зданий в Голосеевском районе Киева, произошедшем после взрывов. Кроме того, по его словам, часть города осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП на фоне взрывов в Днепровском районе. Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/kiev-1925849118.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925852856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, харьков, россия, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины