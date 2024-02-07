https://ria.ru/20240207/kiev-1925851502.html

Часть жителей на левом берегу Киева остались без света после взрывов

Часть жителей на левом берегу Киева остались без света после взрывов - РИА Новости, 07.02.2024

Часть жителей на левом берегу Киева остались без света после взрывов

Часть потребителей на левом берегу Днепра в Киеве остались без света, повреждены две ЛЭП после взрывов в городе, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:11

2024-02-07T09:11

2024-02-07T09:27

киев

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Часть потребителей на левом берегу Днепра в Киеве остались без света, повреждены две ЛЭП после взрывов в городе, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.Как отмечается в сообщении, в результате взрывов в Киеве повреждены две высоковольтные линии. "Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - написал он.Кличко уточнил, что взрыв прогремел в Днепровском районе Киева.Воздушная тревога утром была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, в мире