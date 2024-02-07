Часть жителей на левом берегу Киева остались без света после взрывов
В Киеве повреждены две ЛЭП после взрывов в городе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Часть потребителей на левом берегу Днепра в Киеве остались без света, повреждены две ЛЭП после взрывов в городе, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
Как отмечается в сообщении, в результате взрывов в Киеве повреждены две высоковольтные линии. "Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - написал он.
Кличко уточнил, что взрыв прогремел в Днепровском районе Киева.
Воздушная тревога утром была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.