https://ria.ru/20240207/kiberprestupleniya-1925939722.html

ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений

ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений - РИА Новости, 07.02.2024

ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений

В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера таких деяний, сообщил замначальника главного... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:48

2024-02-07T14:48

2024-02-07T14:48

россия

безопасность

технологии

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера таких деяний, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов. "К сожалению, большая доля IT-преступлений – это 29% - остается нераскрытой. Это обусловлено совершенствованием, с одной стороны, схем и инструментария, используемого злоумышленниками для сокрытия следов противоправной деятельности. И с другой стороны, трансграничным характером этих деяний, причем с задействованием территорий недружественных государств, с которыми сотрудничать очень и очень тяжело", - сказал Плохов на "Инфофоруме-2024". По его словам, в России почти треть преступных деяний сопряжены с использованием информационных технологий. В 2023 году зарегистрировано 677 тысяч таких преступлений, из них 40% - это факты мошенничества.

https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, технологии, генеральная прокуратура рф