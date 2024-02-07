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ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений - РИА Новости, 07.02.2024
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14:48 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kiberprestupleniya-1925939722.html
ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений
ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений - РИА Новости, 07.02.2024
ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений
В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера таких деяний, сообщил замначальника главного... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:48
2024-02-07T14:48
россия
безопасность
технологии
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера таких деяний, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов. "К сожалению, большая доля IT-преступлений – это 29% - остается нераскрытой. Это обусловлено совершенствованием, с одной стороны, схем и инструментария, используемого злоумышленниками для сокрытия следов противоправной деятельности. И с другой стороны, трансграничным характером этих деяний, причем с задействованием территорий недружественных государств, с которыми сотрудничать очень и очень тяжело", - сказал Плохов на "Инфофоруме-2024". По его словам, в России почти треть преступных деяний сопряжены с использованием информационных технологий. В 2023 году зарегистрировано 677 тысяч таких преступлений, из них 40% - это факты мошенничества.
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россия, безопасность, технологии, генеральная прокуратура рф
Россия, Безопасность, Технологии, Генеральная прокуратура РФ
ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений

Генпрокуратура: 29 процентов киберпреступлений в России остаются нераскрытыми

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера таких деяний, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов.
"К сожалению, большая доля IT-преступлений – это 29% - остается нераскрытой. Это обусловлено совершенствованием, с одной стороны, схем и инструментария, используемого злоумышленниками для сокрытия следов противоправной деятельности. И с другой стороны, трансграничным характером этих деяний, причем с задействованием территорий недружественных государств, с которыми сотрудничать очень и очень тяжело", - сказал Плохов на "Инфофоруме-2024".
По его словам, в России почти треть преступных деяний сопряжены с использованием информационных технологий. В 2023 году зарегистрировано 677 тысяч таких преступлений, из них 40% - это факты мошенничества.
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РоссияБезопасностьТехнологииГенеральная прокуратура РФ
 
 
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