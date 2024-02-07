https://ria.ru/20240207/kiberprestupleniya-1925939722.html
ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений
ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений - РИА Новости, 07.02.2024
ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений
В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера таких деяний, сообщил замначальника главного... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:48
2024-02-07T14:48
2024-02-07T14:48
россия
безопасность
технологии
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера таких деяний, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов. "К сожалению, большая доля IT-преступлений – это 29% - остается нераскрытой. Это обусловлено совершенствованием, с одной стороны, схем и инструментария, используемого злоумышленниками для сокрытия следов противоправной деятельности. И с другой стороны, трансграничным характером этих деяний, причем с задействованием территорий недружественных государств, с которыми сотрудничать очень и очень тяжело", - сказал Плохов на "Инфофоруме-2024". По его словам, в России почти треть преступных деяний сопряжены с использованием информационных технологий. В 2023 году зарегистрировано 677 тысяч таких преступлений, из них 40% - это факты мошенничества.
https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, технологии, генеральная прокуратура рф
Россия, Безопасность, Технологии, Генеральная прокуратура РФ
ГП сообщила, что в России не раскрывают почти треть киберпреступлений
Генпрокуратура: 29 процентов киберпреступлений в России остаются нераскрытыми
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера таких деяний, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов.
"К сожалению, большая доля IT-преступлений – это 29% - остается нераскрытой. Это обусловлено совершенствованием, с одной стороны, схем и инструментария, используемого злоумышленниками для сокрытия следов противоправной деятельности. И с другой стороны, трансграничным характером этих деяний, причем с задействованием территорий недружественных государств, с которыми сотрудничать очень и очень тяжело", - сказал Плохов на "Инфофоруме-2024".
По его словам, в России почти треть преступных деяний сопряжены с использованием информационных технологий. В 2023 году зарегистрировано 677 тысяч таких преступлений, из них 40% - это факты мошенничества.
Эксперты: большинство кибератак в 2023 году приходилось на госорганизации