Рейтинг@Mail.ru
Ученый оценил ледовую обстановку в районе Хоккайдо, где застряли косатки - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/khokaydo-1925849258.html
Ученый оценил ледовую обстановку в районе Хоккайдо, где застряли косатки
Ученый оценил ледовую обстановку в районе Хоккайдо, где застряли косатки - РИА Новости, 07.02.2024
Ученый оценил ледовую обстановку в районе Хоккайдо, где застряли косатки
Сложная ледовая обстановка в Кунаширском проливе в районе японского острова Хоккайдо, где в ловушку попали косатки, сохранится в ближайшие дни, предпосылок для... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:49
2024-02-07T08:49
в мире
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50006/87/500068717_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_cfda763784a6293018ad1d38174db7d2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сложная ледовая обстановка в Кунаширском проливе в районе японского острова Хоккайдо, где в ловушку попали косатки, сохранится в ближайшие дни, предпосылок для ее изменения в лучшую сторону нет, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории спутниковой океанологии и лазерного зондирования Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Михаил Пичугин. Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. "Опираясь на спутниковые данные, мы видим, что этой ситуации предшествовала суровая погода, так называемое холодное вторжение, связанное с очень быстрым перемещением арктических холодных воздушных масс на юг. Это, как правило, сопровождается сильным ветром и очень быстрым формированием, и дрейфом льда. И этот лед буквально за 3-4 последних дня очень быстро заполнил Кунаширский пролив, и мы видим по спутниковым данным, что большая часть пролива заполнилась льдом со сплоченностью выше 75%", - сказал Пичугин. По его словам, складывающиеся в этом районе атмосферные условия говорят о том, что в ближайшие дни там будут сохраняться отрицательные температуры и предпосылок к заметному улучшению ледовой обстановки нет. "Лед там однозначно не растает в ближайшие дни. Единственное, что изменится в лучшую сторону, это то, что сильного северо-западного ветра, который во многом стал причиной очень быстрого образования льда в проливе, в ближайшие дни там не будет. Но существенно на ситуацию это не повлияет", - уточнил он. Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников рассказал РИА Новости, что косатки могут продержаться, так как лед не сплошной, и животные его расталкивают. Когда ветер поменяет направление, лед может разогнать.
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925847154.html
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838607.html
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50006/87/500068717_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_6282b42d6aae7a2596c2e7ee7c03a8d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хоккайдо
В мире, Хоккайдо
Ученый оценил ледовую обстановку в районе Хоккайдо, где застряли косатки

Ученый: обстановка в районе Хоккайдо, где застряли косатки, не скоро изменится

© РИА Новости / Анна ЮдинаЛьды
Льды - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Анна Юдина
Льды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сложная ледовая обстановка в Кунаширском проливе в районе японского острова Хоккайдо, где в ловушку попали косатки, сохранится в ближайшие дни, предпосылок для ее изменения в лучшую сторону нет, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории спутниковой океанологии и лазерного зондирования Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Михаил Пичугин.
Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток.
Косатки, застрявшие в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо
Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов у Хоккайдо, пишут СМИ
08:27
"Опираясь на спутниковые данные, мы видим, что этой ситуации предшествовала суровая погода, так называемое холодное вторжение, связанное с очень быстрым перемещением арктических холодных воздушных масс на юг. Это, как правило, сопровождается сильным ветром и очень быстрым формированием, и дрейфом льда. И этот лед буквально за 3-4 последних дня очень быстро заполнил Кунаширский пролив, и мы видим по спутниковым данным, что большая часть пролива заполнилась льдом со сплоченностью выше 75%", - сказал Пичугин.
По его словам, складывающиеся в этом районе атмосферные условия говорят о том, что в ближайшие дни там будут сохраняться отрицательные температуры и предпосылок к заметному улучшению ледовой обстановки нет.
«
"Лед там однозначно не растает в ближайшие дни. Единственное, что изменится в лучшую сторону, это то, что сильного северо-западного ветра, который во многом стал причиной очень быстрого образования льда в проливе, в ближайшие дни там не будет. Но существенно на ситуацию это не повлияет", - уточнил он.
Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников рассказал РИА Новости, что косатки могут продержаться, так как лед не сплошной, и животные его расталкивают. Когда ветер поменяет направление, лед может разогнать.
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Ученый предположил, как застрявшие во льдах в Японии косатки могут спастись
06:26
 
В миреХоккайдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала