https://ria.ru/20240207/khokaydo-1925849258.html
Ученый оценил ледовую обстановку в районе Хоккайдо, где застряли косатки
Ученый оценил ледовую обстановку в районе Хоккайдо, где застряли косатки - РИА Новости, 07.02.2024
Ученый оценил ледовую обстановку в районе Хоккайдо, где застряли косатки
Сложная ледовая обстановка в Кунаширском проливе в районе японского острова Хоккайдо, где в ловушку попали косатки, сохранится в ближайшие дни, предпосылок для... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:49
2024-02-07T08:49
2024-02-07T08:49
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сложная ледовая обстановка в Кунаширском проливе в районе японского острова Хоккайдо, где в ловушку попали косатки, сохранится в ближайшие дни, предпосылок для ее изменения в лучшую сторону нет, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории спутниковой океанологии и лазерного зондирования Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Михаил Пичугин. Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. "Опираясь на спутниковые данные, мы видим, что этой ситуации предшествовала суровая погода, так называемое холодное вторжение, связанное с очень быстрым перемещением арктических холодных воздушных масс на юг. Это, как правило, сопровождается сильным ветром и очень быстрым формированием, и дрейфом льда. И этот лед буквально за 3-4 последних дня очень быстро заполнил Кунаширский пролив, и мы видим по спутниковым данным, что большая часть пролива заполнилась льдом со сплоченностью выше 75%", - сказал Пичугин. По его словам, складывающиеся в этом районе атмосферные условия говорят о том, что в ближайшие дни там будут сохраняться отрицательные температуры и предпосылок к заметному улучшению ледовой обстановки нет. "Лед там однозначно не растает в ближайшие дни. Единственное, что изменится в лучшую сторону, это то, что сильного северо-западного ветра, который во многом стал причиной очень быстрого образования льда в проливе, в ближайшие дни там не будет. Но существенно на ситуацию это не повлияет", - уточнил он. Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников рассказал РИА Новости, что косатки могут продержаться, так как лед не сплошной, и животные его расталкивают. Когда ветер поменяет направление, лед может разогнать.
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925847154.html
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838607.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хоккайдо
Ученый оценил ледовую обстановку в районе Хоккайдо, где застряли косатки
Ученый: обстановка в районе Хоккайдо, где застряли косатки, не скоро изменится
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Сложная ледовая обстановка в Кунаширском проливе в районе японского острова Хоккайдо, где в ловушку попали косатки, сохранится в ближайшие дни, предпосылок для ее изменения в лучшую сторону нет, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории спутниковой океанологии и лазерного зондирования Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Михаил Пичугин.
Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток.
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"Опираясь на спутниковые данные, мы видим, что этой ситуации предшествовала суровая погода, так называемое холодное вторжение, связанное с очень быстрым перемещением арктических холодных воздушных масс на юг. Это, как правило, сопровождается сильным ветром и очень быстрым формированием, и дрейфом льда. И этот лед буквально за 3-4 последних дня очень быстро заполнил Кунаширский пролив, и мы видим по спутниковым данным, что большая часть пролива заполнилась льдом со сплоченностью выше 75%", - сказал Пичугин.
По его словам, складывающиеся в этом районе атмосферные условия говорят о том, что в ближайшие дни там будут сохраняться отрицательные температуры и предпосылок к заметному улучшению ледовой обстановки нет.
«
"Лед там однозначно не растает в ближайшие дни. Единственное, что изменится в лучшую сторону, это то, что сильного северо-западного ветра, который во многом стал причиной очень быстрого образования льда в проливе, в ближайшие дни там не будет. Но существенно на ситуацию это не повлияет", - уточнил он.
Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников рассказал РИА Новости, что косатки могут продержаться, так как лед не сплошной, и животные его расталкивают. Когда ветер поменяет направление, лед может разогнать.
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