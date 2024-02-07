https://ria.ru/20240207/kharkov-1925846795.html
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры - РИА Новости, 07.02.2024
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Харьков взрывами повреждена нежилая инфраструктура. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:23
2024-02-07T08:23
2024-02-07T08:23
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Харьков взрывами повреждена нежилая инфраструктура. Ранее в среду украинские СМИ сообщила о взрывах в Харькове и Николаеве на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. "Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
Власти Украины утверждают, что в Харькове повреждена нежилая инфраструктура