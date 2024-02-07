https://ria.ru/20240207/kharkov-1925846795.html

В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры

В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры - РИА Новости, 07.02.2024

В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Харьков взрывами повреждена нежилая инфраструктура. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:23

2024-02-07T08:23

2024-02-07T08:23

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Харьков взрывами повреждена нежилая инфраструктура. Ранее в среду украинские СМИ сообщила о взрывах в Харькове и Николаеве на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. "Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925834106.html

харьков

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Влада Копылова

в мире, харьков, украина