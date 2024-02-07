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В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры - РИА Новости, 07.02.2024
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08:23 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kharkov-1925846795.html
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры - РИА Новости, 07.02.2024
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Харьков взрывами повреждена нежилая инфраструктура. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:23
2024-02-07T08:23
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Харьков взрывами повреждена нежилая инфраструктура. Ранее в среду украинские СМИ сообщила о взрывах в Харькове и Николаеве на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. "Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925834106.html
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры

Власти Украины утверждают, что в Харькове повреждена нежилая инфраструктура

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Харьков взрывами повреждена нежилая инфраструктура.
Ранее в среду украинские СМИ сообщила о взрывах в Харькове и Николаеве на фоне объявленной в стране воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы.
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
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