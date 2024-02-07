https://ria.ru/20240207/khamas-1925820088.html
ХАМАС внесло правки в предложения по договору об обмене пленными с Израилем
ХАМАС внесло правки в предложения по договору об обмене пленными с Израилем - РИА Новости, 07.02.2024
ХАМАС внесло правки в предложения по договору об обмене пленными с Израилем
Палестинское движение ХАМАС внесло правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, включающие в себя детали по прекращению огня и выводу... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T00:06
2024-02-07T00:06
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ТУНИС, 7 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС внесло правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, включающие в себя детали по прекращению огня и выводу военных, заявил РИА Новости член политбюро организации Гази Хамад. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. По словам одного из лидеров движения, согласованное в Париже предложение было "нечетким и в нем отсутствовали необходимые детали". "В нашем ответе на это предложение были внесены правки в некоторые моменты, мы детализировали их. Мы хотим, чтобы эти соглашения привели к понятным срокам прекращения огня и агрессии против сектора Газа, выводу оккупационных сил из сектора Газа, обмену пленными и восстановлению сектора", - сказал Хамад. По его словам, "израильская сторона в свою очередь настаивает на возвращении всех заложников", но в то же время пытается "оставить пункт о прекращении огня не до конца определенным, чтобы возобновить агрессию против сектора Газа". "Израиль пока не определил свою позицию и не дал ответа, есть много разногласий в кабинете министров (Израиля) по поводу ответа", - сказал Гази Хамад. Палестинское движение ХАМАС ранее объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной.
https://ria.ru/20240202/khamas-1925082148.html
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израиль, египет, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Египет, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ХАМАС внесло правки в предложения по договору об обмене пленными с Израилем
ХАМАС внесло правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем
ТУНИС, 7 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС внесло правки в предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, включающие в себя детали по прекращению огня и выводу военных, заявил РИА Новости член политбюро организации Гази Хамад.
В конце января представители Израиля, США
, Египта
и Катара
согласовали в Париже
основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.
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По словам одного из лидеров движения, согласованное в Париже предложение было "нечетким и в нем отсутствовали необходимые детали".
"В нашем ответе на это предложение были внесены правки в некоторые моменты, мы детализировали их. Мы хотим, чтобы эти соглашения привели к понятным срокам прекращения огня и агрессии против сектора Газа, выводу оккупационных сил из сектора Газа, обмену пленными и восстановлению сектора", - сказал Хамад.
По его словам, "израильская сторона в свою очередь настаивает на возвращении всех заложников", но в то же время пытается "оставить пункт о прекращении огня не до конца определенным, чтобы возобновить агрессию против сектора Газа".
"Израиль пока не определил свою позицию и не дал ответа, есть много разногласий в кабинете министров (Израиля) по поводу ответа", - сказал Гази Хамад.
Палестинское движение ХАМАС ранее объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной.
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