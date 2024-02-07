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Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
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09:05 07.02.2024 (обновлено: 12:40 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/karlson-1925851087.html
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон заявил телеканалу "РЕН ТВ", что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом РФ Владимиром Путиным,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:05
2024-02-07T12:40
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такер карлсон
владимир путин
карин жан-пьер
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил телеканалу "РЕН ТВ", что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, так как это не делает его предателем США. "Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно", - сказал Карлсон. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом данный показатель рос практически ежесекундно. Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло примерно на 120 тысяч и теперь составляет 11 553 976.
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Россия, США, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным

Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины за предстоящее интервью с Путиным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве. 7 февраля 2024
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве. 7 февраля 2024
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил телеканалу "РЕН ТВ", что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, так как это не делает его предателем США.
"Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно", - сказал Карлсон.
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Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло примерно на 120 тысяч и теперь составляет 11 553 976.
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