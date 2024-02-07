https://ria.ru/20240207/karlson-1925851087.html
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон заявил телеканалу "РЕН ТВ", что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом РФ Владимиром Путиным,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:05
2024-02-07T09:05
2024-02-07T12:40
россия
сша
украина
такер карлсон
владимир путин
карин жан-пьер
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877156_687:297:2592:1368_1920x0_80_0_0_e88af7977fa99d20a5e543062ed70444.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил телеканалу "РЕН ТВ", что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, так как это не делает его предателем США. "Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно", - сказал Карлсон. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом данный показатель рос практически ежесекундно. Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло примерно на 120 тысяч и теперь составляет 11 553 976.
https://ria.ru/20240207/mask-1925825297.html
https://ria.ru/20240206/intervyu-1925812565.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877156_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_36e831cdebe63a8d35ed60d914f48fe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, такер карлсон, владимир путин, карин жан-пьер, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, США, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с Путиным
Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины за предстоящее интервью с Путиным