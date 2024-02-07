https://ria.ru/20240207/karloson-1925822197.html

Анонс интервью Карлсона с Путиным уже набрал более 20 миллионов просмотров

Анонс интервью Карлсона с Путиным уже набрал более 20 миллионов просмотров - РИА Новости, 07.02.2024

Анонс интервью Карлсона с Путиным уже набрал более 20 миллионов просмотров

Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T00:52

2024-02-07T00:52

2024-02-07T12:40

такер карлсон

россия

украина

владимир путин

карин жан-пьер

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за три часа набрала более 20 миллионов просмотров.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом показатель растет практически ежесекундно.Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло более чем на 50 тысяч и теперь составляет 11 485 973.

https://ria.ru/20240206/intervyu-1925819129.html

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