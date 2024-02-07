https://ria.ru/20240207/karloson-1925822197.html
Анонс интервью Карлсона с Путиным уже набрал более 20 миллионов просмотров
Анонс интервью Карлсона с Путиным уже набрал более 20 миллионов просмотров - РИА Новости, 07.02.2024
Анонс интервью Карлсона с Путиным уже набрал более 20 миллионов просмотров
Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T00:52
2024-02-07T00:52
2024-02-07T12:40
такер карлсон
россия
украина
владимир путин
карин жан-пьер
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925279408_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d28cab23380505ad15f2975a63a1558.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за три часа набрала более 20 миллионов просмотров.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом показатель растет практически ежесекундно.Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло более чем на 50 тысяч и теперь составляет 11 485 973.
https://ria.ru/20240206/intervyu-1925819129.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925279408_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_75f6e0fe49e52748bb934997620bf8eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такер карлсон, россия, украина, владимир путин, карин жан-пьер, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Россия, Украина, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Анонс интервью Карлсона с Путиным уже набрал более 20 миллионов просмотров
Анонс интервью Карлсона с Путиным за три часа посмотрели более 20 миллионов раз