https://ria.ru/20240207/kapitulyatsiya-1925888191.html

"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро случится на Украине

"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро случится на Украине - РИА Новости, 07.02.2024

"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро случится на Украине

Конфликт на Украине закончится полным разгромом ВСУ, а Россия продиктует свои условия политического будущего, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:50

2024-02-07T11:50

2024-02-07T12:13

россия

украина

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

британская разведывательная служба mi6

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_f014a4751a2c557c82bfccfbde22b2fe.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится полным разгромом ВСУ, а Россия продиктует свои условия политического будущего, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Условия для политического будущего будет устанавливать Россия. <…> Вопрос заключается в том, будет ли в Киеве принято решение капитулировать, что очень сложно при Зеленском, или Россия продолжит, пока у них (у правительства Украины. — Прим. ред.) не будет иного выбора, кроме как капитулировать. Путин очень ясно дал это понять", — отметил он.Крук добавил, что исход военного противостояния уже предрешен: Россия идет вперед и постоянно набирает обороты."Фактически конфликт закончен. <…> Все определено", — подытожил эксперт.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240207/otstavka-1925860392.html

https://ria.ru/20240207/intervyu-1925873254.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6