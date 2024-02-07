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"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро случится на Украине
"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро случится на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро случится на Украине
Конфликт на Украине закончится полным разгромом ВСУ, а Россия продиктует свои условия политического будущего, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:50
2024-02-07T11:50
2024-02-07T12:13
россия
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киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится полным разгромом ВСУ, а Россия продиктует свои условия политического будущего, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Условия для политического будущего будет устанавливать Россия. <…> Вопрос заключается в том, будет ли в Киеве принято решение капитулировать, что очень сложно при Зеленском, или Россия продолжит, пока у них (у правительства Украины. — Прим. ред.) не будет иного выбора, кроме как капитулировать. Путин очень ясно дал это понять", — отметил он.Крук добавил, что исход военного противостояния уже предрешен: Россия идет вперед и постоянно набирает обороты."Фактически конфликт закончен. <…> Все определено", — подытожил эксперт.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240207/otstavka-1925860392.html
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россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6
Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Британская разведывательная служба MI6
"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро случится на Украине
Экс-агент MI6 Крук: Путин дал понять, что Украину ждет капитуляция