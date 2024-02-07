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Посол в Канаде оценил риски инцидентов вблизи российских загранучреждений - РИА Новости, 07.02.2024
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07:34 07.02.2024 (обновлено: 07:35 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kanada-1925842498.html
Посол в Канаде оценил риски инцидентов вблизи российских загранучреждений
Посол в Канаде оценил риски инцидентов вблизи российских загранучреждений - РИА Новости, 07.02.2024
Посол в Канаде оценил риски инцидентов вблизи российских загранучреждений
Власти Канады не желают обеспечивать круглосуточное присутствие полиции вблизи расположенных в стране дипломатических учреждений РФ, отчего риск серьезных... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:34
2024-02-07T07:35
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Власти Канады не желают обеспечивать круглосуточное присутствие полиции вблизи расположенных в стране дипломатических учреждений РФ, отчего риск серьезных инцидентов остается высоким, заявил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Как рассказал посол в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата, проукраински настроенные активисты с начала СВО ежедневно проводят пикет возле российских дипучреждений в Канаде. "Бандеровская часть украинской диаспоры, которой руководит главная здешняя русофобская структура – Канадский украинский конгресс, и неравнодушные к киевскому режиму канадцы часто ведут себя агрессивно: создают помехи для въезда и выезда дипломатического автотранспорта, производят несанкционированную фотосъемку номерных знаков и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей, высказывают недвусмысленные угрозы в адрес сотрудников", - сообщил Степанов. По его словам, канадские правоохранительные органы в подобных ситуациях не всегда действуют на упреждение, хотя "в особо тревожных случаях все же присутствуют". "Поэтому риск серьезных инцидентов остается высоким. Ведь местные власти не хотят обеспечить круглосуточное полицейское присутствие близ российских дипломатических учреждений", - указал российский посол в Оттаве.
https://ria.ru/20240207/vizy-1925836172.html
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канада, россия, оттава, олег степанов, в мире
Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов, В мире
Посол в Канаде оценил риски инцидентов вблизи российских загранучреждений

Посол в Канаде: риск инцидентов у загранучреждений России остается высоким

© РИА Новости / Сергей Аверьянов Ванкувер
Ванкувер - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверьянов
Ванкувер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Власти Канады не желают обеспечивать круглосуточное присутствие полиции вблизи расположенных в стране дипломатических учреждений РФ, отчего риск серьезных инцидентов остается высоким, заявил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Как рассказал посол в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата, проукраински настроенные активисты с начала СВО ежедневно проводят пикет возле российских дипучреждений в Канаде.
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"Бандеровская часть украинской диаспоры, которой руководит главная здешняя русофобская структура – Канадский украинский конгресс, и неравнодушные к киевскому режиму канадцы часто ведут себя агрессивно: создают помехи для въезда и выезда дипломатического автотранспорта, производят несанкционированную фотосъемку номерных знаков и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей, высказывают недвусмысленные угрозы в адрес сотрудников", - сообщил Степанов.
По его словам, канадские правоохранительные органы в подобных ситуациях не всегда действуют на упреждение, хотя "в особо тревожных случаях все же присутствуют".
"Поэтому риск серьезных инцидентов остается высоким. Ведь местные власти не хотят обеспечить круглосуточное полицейское присутствие близ российских дипломатических учреждений", - указал российский посол в Оттаве.
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