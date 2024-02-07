https://ria.ru/20240207/kanada-1925839720.html

Властям Канады не "замотать" сюжет с чествованием эсэсовца, заявил дипломат

Властям Канады не "замотать" сюжет с чествованием эсэсовца, заявил дипломат - РИА Новости, 07.02.2024

Властям Канады не "замотать" сюжет с чествованием эсэсовца, заявил дипломат

Канадским властям не удастся "замотать" позорный сюжет с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки), поскольку для России этот вопрос является... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T06:51

2024-02-07T06:51

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Канадским властям не удастся "замотать" позорный сюжет с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки), поскольку для России этот вопрос является принципиальным, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Понятно, что замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится", - сообщил он. Как подчеркнул Степанов, данный вопрос является принципиальным для России. "Тем более, что скандал возмутил глубинное канадское общество, которое чтит память своих солдат, сражавшихся против нацизма в составе антигитлеровской коалиции", - добавил он. В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка. Как следует из постановления о привлечении Хунки в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние. В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области немецко-фашистскими захватчиками для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе – в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.

https://ria.ru/20240207/gunko-1925839379.html

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россия, канада, ссср, олег степанов, следственный комитет россии (ск рф), в мире