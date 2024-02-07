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Властям Канады не "замотать" сюжет с чествованием эсэсовца, заявил дипломат - РИА Новости, 07.02.2024
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06:51 07.02.2024 (обновлено: 06:52 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kanada-1925839720.html
Властям Канады не "замотать" сюжет с чествованием эсэсовца, заявил дипломат
Властям Канады не "замотать" сюжет с чествованием эсэсовца, заявил дипломат - РИА Новости, 07.02.2024
Властям Канады не "замотать" сюжет с чествованием эсэсовца, заявил дипломат
Канадским властям не удастся "замотать" позорный сюжет с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки), поскольку для России этот вопрос является... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:51
2024-02-07T06:52
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Канадским властям не удастся "замотать" позорный сюжет с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки), поскольку для России этот вопрос является принципиальным, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Понятно, что замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится", - сообщил он. Как подчеркнул Степанов, данный вопрос является принципиальным для России. "Тем более, что скандал возмутил глубинное канадское общество, которое чтит память своих солдат, сражавшихся против нацизма в составе антигитлеровской коалиции", - добавил он. В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка. Как следует из постановления о привлечении Хунки в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние. В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области немецко-фашистскими захватчиками для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе – в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.
https://ria.ru/20240207/gunko-1925839379.html
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россия, канада, ссср, олег степанов, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Канада, СССР, Олег Степанов, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Властям Канады не "замотать" сюжет с чествованием эсэсовца, заявил дипломат

Посол в Канаде: Оттаве не удастся "замотать" сюжет с чествованием эсэсовца

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Канадским властям не удастся "замотать" позорный сюжет с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки), поскольку для России этот вопрос является принципиальным, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
«
"Понятно, что замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится", - сообщил он.
Как подчеркнул Степанов, данный вопрос является принципиальным для России.
"Тем более, что скандал возмутил глубинное канадское общество, которое чтит память своих солдат, сражавшихся против нацизма в составе антигитлеровской коалиции", - добавил он.
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка.
Как следует из постановления о привлечении Хунки в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.
В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области немецко-фашистскими захватчиками для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе – в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Посол России: Канада пообещала изучить запрос на экстрадицию нациста Гунько
06:45
 
РоссияКанадаСССРОлег СтепановСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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