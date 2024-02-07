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Воробьев: в Технолицее в Истре построят три новых кампуса
Воробьев: в Технолицее в Истре построят три новых кампуса - РИА Новости, 07.02.2024
Воробьев: в Технолицее в Истре построят три новых кампуса
Технолицей им. В. И. Долгих в Истре в 2024 году пополнится тремя новыми кампусами: кампус для проживания учителей планируется сдать к 1 сентября, два других... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:23
2024-02-07T20:23
2024-02-07T20:23
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Технолицей им. В. И. Долгих в Истре в 2024 году пополнится тремя новыми кампусами: кампус для проживания учителей планируется сдать к 1 сентября, два других кампуса позволят дополнительно размещать учащихся, приезжающих из регионов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Технолицей был открыт 1 сентября 2023 года. Знаю, что развивается он успешно. Очень надеюсь, что кампус для учителей, которые преподают здесь практически без выходных, потому что дополнительное образование является важной составляющей, мы сдадим к 1 сентября. Специалистов приглашаем со всех регионов. Также мы заложили здесь еще два кампуса, которые позволят дополнительно размещать ребят, приезжающих сюда из регионов", - рассказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, кампус для преподавателей готов на 45%. В нем расположатся 37 одно-, двух- и трехместных номеров. Сейчас идет монтаж фасадных конструкций, отделка помещений и устройство внутренних инженерных сетей. В 2024 году будут построены еще два корпуса для проживания лицеистов на 72 и 92 места, которые войдут в состав кластера. Там расположатся жилые номера, кафе, учебные зоны и медблок. В состав кластера в Истре вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. Кроме того, на территории сделали стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки, а также две парковки: общую - на 687 мест и отдельную - на 105 для персонала.
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925662289.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, истра
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Истра
Воробьев: в Технолицее в Истре построят три новых кампуса
Воробьев: в Технолицее в Истре построят 3 новых кампуса для педагогов и учащихся
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Технолицей им. В. И. Долгих в Истре в 2024 году пополнится тремя новыми кампусами: кампус для проживания учителей планируется сдать к 1 сентября, два других кампуса позволят дополнительно размещать учащихся, приезжающих из регионов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Технолицей был открыт 1 сентября 2023 года. Знаю, что развивается он успешно. Очень надеюсь, что кампус для учителей, которые преподают здесь практически без выходных, потому что дополнительное образование является важной составляющей, мы сдадим к 1 сентября. Специалистов приглашаем со всех регионов. Также мы заложили здесь еще два кампуса, которые позволят дополнительно размещать ребят, приезжающих сюда из регионов", - рассказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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По данным пресс-службы, кампус для преподавателей готов на 45%. В нем расположатся 37 одно-, двух- и трехместных номеров. Сейчас идет монтаж фасадных конструкций, отделка помещений и устройство внутренних инженерных сетей.
В 2024 году будут построены еще два корпуса для проживания лицеистов на 72 и 92 места, которые войдут в состав кластера. Там расположатся жилые номера, кафе, учебные зоны и медблок.
В состав кластера в Истре вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. Кроме того, на территории сделали стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки, а также две парковки: общую - на 687 мест и отдельную - на 105 для персонала.
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