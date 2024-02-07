https://ria.ru/20240207/kamchatka-1925908839.html

Более 85 млн рублей краевой поддержки получат бизнесмены на Камчатке

Более 85 млн рублей краевой поддержки получат бизнесмены на Камчатке - РИА Новости, 07.02.2024

Более 85 млн рублей краевой поддержки получат бизнесмены на Камчатке

Из бюджета Камчатского края в 2024 году предусмотрено 85,2 миллиона рублей на оказание мер поддержки для предпринимателей, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:16

2024-02-07T13:16

2024-02-07T13:16

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Из бюджета Камчатского края в 2024 году предусмотрено 85,2 миллиона рублей на оказание мер поддержки для предпринимателей, сообщается на официальном сайте регионального парламента. Уточняется, что в этом году новыми направлениями безвозмездной финансовой поддержки станут: поддержка лучших региональных брендов; создание и развитие собственного бизнеса для реализации проектов в сфере креативной индустрии; создание и развитие бизнеса субъектом МСП, осуществляющим деятельность в сфере IT. "Всего на оказание мер поддержки в 2024 году предусмотрено 85,2 миллиона рублей из средств краевого бюджета", - говорится в сообщении. Кроме того, еще почти 34 миллиона рублей будут направлены на предоставление грантов социальным предпринимателям и молодым предпринимателям до 25 лет, предоставление поручительств региональной гарантийной организации, а также оказание услуг субъектам МСП-экспортерам, начинающим предпринимателям, самозанятым гражданам и физическим лицам, желающим начать предпринимательскую деятельность. Также в 2024 году продолжится предоставление таких мер поддержки, как выдача займов и микрозаймов по льготной ставке региональным фондом поддержки предпринимательства, льготных займов субъектам промышленности РФРП, предоставление поручительств Гарантийного фонда развития предпринимательства, а также нефинансовых мер поддержки АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" – консультации, образовательные услуги и комплексные услуги. Реализация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" началась в 2019 году.

https://ria.ru/20240207/turizm-1925900679.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатка, камчатский край