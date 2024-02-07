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Более 85 млн рублей краевой поддержки получат бизнесмены на Камчатке - РИА Новости, 07.02.2024
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13:16 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kamchatka-1925908839.html
Более 85 млн рублей краевой поддержки получат бизнесмены на Камчатке
Более 85 млн рублей краевой поддержки получат бизнесмены на Камчатке - РИА Новости, 07.02.2024
Более 85 млн рублей краевой поддержки получат бизнесмены на Камчатке
Из бюджета Камчатского края в 2024 году предусмотрено 85,2 миллиона рублей на оказание мер поддержки для предпринимателей, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:16
2024-02-07T13:16
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Из бюджета Камчатского края в 2024 году предусмотрено 85,2 миллиона рублей на оказание мер поддержки для предпринимателей, сообщается на официальном сайте регионального парламента. Уточняется, что в этом году новыми направлениями безвозмездной финансовой поддержки станут: поддержка лучших региональных брендов; создание и развитие собственного бизнеса для реализации проектов в сфере креативной индустрии; создание и развитие бизнеса субъектом МСП, осуществляющим деятельность в сфере IT. "Всего на оказание мер поддержки в 2024 году предусмотрено 85,2 миллиона рублей из средств краевого бюджета", - говорится в сообщении. Кроме того, еще почти 34 миллиона рублей будут направлены на предоставление грантов социальным предпринимателям и молодым предпринимателям до 25 лет, предоставление поручительств региональной гарантийной организации, а также оказание услуг субъектам МСП-экспортерам, начинающим предпринимателям, самозанятым гражданам и физическим лицам, желающим начать предпринимательскую деятельность. Также в 2024 году продолжится предоставление таких мер поддержки, как выдача займов и микрозаймов по льготной ставке региональным фондом поддержки предпринимательства, льготных займов субъектам промышленности РФРП, предоставление поручительств Гарантийного фонда развития предпринимательства, а также нефинансовых мер поддержки АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" – консультации, образовательные услуги и комплексные услуги. Реализация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" началась в 2019 году.
https://ria.ru/20240207/turizm-1925900679.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатка, камчатский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Камчатка, Камчатский край

Более 85 млн рублей краевой поддержки получат бизнесмены на Камчатке

© iStock.com / HalfpointСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© iStock.com / Halfpoint
Сотрудники в офисе
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Из бюджета Камчатского края в 2024 году предусмотрено 85,2 миллиона рублей на оказание мер поддержки для предпринимателей, сообщается на официальном сайте регионального парламента.
Уточняется, что в этом году новыми направлениями безвозмездной финансовой поддержки станут: поддержка лучших региональных брендов; создание и развитие собственного бизнеса для реализации проектов в сфере креативной индустрии; создание и развитие бизнеса субъектом МСП, осуществляющим деятельность в сфере IT.
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"Всего на оказание мер поддержки в 2024 году предусмотрено 85,2 миллиона рублей из средств краевого бюджета", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще почти 34 миллиона рублей будут направлены на предоставление грантов социальным предпринимателям и молодым предпринимателям до 25 лет, предоставление поручительств региональной гарантийной организации, а также оказание услуг субъектам МСП-экспортерам, начинающим предпринимателям, самозанятым гражданам и физическим лицам, желающим начать предпринимательскую деятельность.
Также в 2024 году продолжится предоставление таких мер поддержки, как выдача займов и микрозаймов по льготной ставке региональным фондом поддержки предпринимательства, льготных займов субъектам промышленности РФРП, предоставление поручительств Гарантийного фонда развития предпринимательства, а также нефинансовых мер поддержки АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" – консультации, образовательные услуги и комплексные услуги.
Реализация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" началась в 2019 году.
 
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