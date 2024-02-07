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Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде - РИА Новости, 07.02.2024
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14:26 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kaliningrad-1925933363.html
Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде
Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде - РИА Новости, 07.02.2024
Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде
В Кремле не располагают информацией о ситуации с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые якобы попали в отдел полиции в Калининграде, это... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:26
2024-02-07T14:26
калининград
россия
дмитрий песков
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о ситуации с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые якобы попали в отдел полиции в Калининграде, это ведомственный вопрос, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили у него, располагает ли Кремль информацией о ситуации с двумя сотрудниками ФТС, которые, как утверждалось в вопросе, в командировке в Калининграде вели себя неадекватно и попали в отдел полиции. "Нет, мы не располагаем такой информацией, это, наверное, больше ведомственный вопрос", - ответил Песков.
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923417437.html
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калининград, россия, дмитрий песков, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Калининград, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде

Песков ответил на вопрос о скандале с сотрудниками ФТС в Калининграде

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о ситуации с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые якобы попали в отдел полиции в Калининграде, это ведомственный вопрос, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у него, располагает ли Кремль информацией о ситуации с двумя сотрудниками ФТС, которые, как утверждалось в вопросе, в командировке в Калининграде вели себя неадекватно и попали в отдел полиции.
"Нет, мы не располагаем такой информацией, это, наверное, больше ведомственный вопрос", - ответил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Песков рассказал об опасности для Калининграда
25 января, 14:06
 
КалининградРоссияДмитрий ПесковФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
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