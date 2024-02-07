https://ria.ru/20240207/kaliningrad-1925933363.html
Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде
Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде - РИА Новости, 07.02.2024
Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде
В Кремле не располагают информацией о ситуации с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые якобы попали в отдел полиции в Калининграде, это... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:26
2024-02-07T14:26
2024-02-07T14:26
калининград
россия
дмитрий песков
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о ситуации с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые якобы попали в отдел полиции в Калининграде, это ведомственный вопрос, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили у него, располагает ли Кремль информацией о ситуации с двумя сотрудниками ФТС, которые, как утверждалось в вопросе, в командировке в Калининграде вели себя неадекватно и попали в отдел полиции. "Нет, мы не располагаем такой информацией, это, наверное, больше ведомственный вопрос", - ответил Песков.
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923417437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, россия, дмитрий песков, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Калининград, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде
Песков ответил на вопрос о скандале с сотрудниками ФТС в Калининграде