https://ria.ru/20240207/kaliningrad-1925933363.html

Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде

Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде - РИА Новости, 07.02.2024

Песков ответил на вопрос о ситуации с сотрудниками ФТС в Калининграде

В Кремле не располагают информацией о ситуации с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые якобы попали в отдел полиции в Калининграде, это... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:26

2024-02-07T14:26

2024-02-07T14:26

калининград

россия

дмитрий песков

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о ситуации с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые якобы попали в отдел полиции в Калининграде, это ведомственный вопрос, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили у него, располагает ли Кремль информацией о ситуации с двумя сотрудниками ФТС, которые, как утверждалось в вопросе, в командировке в Калининграде вели себя неадекватно и попали в отдел полиции. "Нет, мы не располагаем такой информацией, это, наверное, больше ведомственный вопрос", - ответил Песков.

https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923417437.html

калининград

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Дарья Буймова

калининград, россия, дмитрий песков, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия