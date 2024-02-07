Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал причину появления изморози в Москве - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 07.02.2024 (обновлено: 10:54 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/izmoroz-1925871457.html
Синоптик назвал причину появления изморози в Москве
Синоптик назвал причину появления изморози в Москве - РИА Новости, 07.02.2024
Синоптик назвал причину появления изморози в Москве
Изморозь появилась в Москве в среду из-за влажной морозной погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:51
2024-02-07T10:54
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/45/1560304567_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_d96c22d6b4445e7e04cd44d79a36e17a.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Изморозь появилась в Москве в среду из-за влажной морозной погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве наблюдается такое явление, как изморозь. Это отложения льда на тонких и длинных предметах, например, на ветвях деревьев, проводах, и причина тому - влажная морозная погода", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/45/1560304567_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_212ae4eca1a0d2d6fb6659b9f9e9de93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик назвал причину появления изморози в Москве

Синоптик: изморозь появилась в Москве из-за влажной морозной погоды

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДеревья с замершими ягодами
Деревья с замершими ягодами - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Деревья с замершими ягодами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Изморозь появилась в Москве в среду из-за влажной морозной погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве наблюдается такое явление, как изморозь. Это отложения льда на тонких и длинных предметах, например, на ветвях деревьев, проводах, и причина тому - влажная морозная погода", - рассказал Тишковец.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Москвичам рассказали о погоде на февраль
31 января, 07:56
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала