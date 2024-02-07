https://ria.ru/20240207/izmoroz-1925871457.html
Синоптик назвал причину появления изморози в Москве
Синоптик назвал причину появления изморози в Москве - РИА Новости, 07.02.2024
Синоптик назвал причину появления изморози в Москве
Изморозь появилась в Москве в среду из-за влажной морозной погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:51
2024-02-07T10:51
2024-02-07T10:54
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/45/1560304567_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_d96c22d6b4445e7e04cd44d79a36e17a.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Изморозь появилась в Москве в среду из-за влажной морозной погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве наблюдается такое явление, как изморозь. Это отложения льда на тонких и длинных предметах, например, на ветвях деревьев, проводах, и причина тому - влажная морозная погода", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/45/1560304567_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_212ae4eca1a0d2d6fb6659b9f9e9de93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик назвал причину появления изморози в Москве
Синоптик: изморозь появилась в Москве из-за влажной морозной погоды