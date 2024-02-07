https://ria.ru/20240207/izmoroz-1925871457.html

Синоптик назвал причину появления изморози в Москве

Синоптик назвал причину появления изморози в Москве - РИА Новости, 07.02.2024

Синоптик назвал причину появления изморози в Москве

Изморозь появилась в Москве в среду из-за влажной морозной погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:51

2024-02-07T10:51

2024-02-07T10:54

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Изморозь появилась в Москве в среду из-за влажной морозной погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве наблюдается такое явление, как изморозь. Это отложения льда на тонких и длинных предметах, например, на ветвях деревьев, проводах, и причина тому - влажная морозная погода", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец