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Шмыгаль заявил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/infrastruktura-1925886710.html
Шмыгаль заявил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине
Шмыгаль заявил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
Шмыгаль заявил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев и пять регионов страны подверглись ударам, зафиксированы повреждения на объектах энергетической... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:46
2024-02-07T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев и пять регионов страны подверглись ударам, зафиксированы повреждения на объектах энергетической инфраструктуры, но отключений света не планируется. "Под ударом оказались Днепропетровская, Киевская, Львовская, Николаевская, Харьковская области и Киев. Спасатели ликвидируют возгорание на месте падения обломков. Есть повреждения... энергетической инфраструктуры", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что энергетики приступили к возобновлению снабжения, и заверил, что энергосистема работает стабильно, отключения электроэнергии не предусматриваются. Минэнерго Украины ранее сообщало, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, ряд потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве. В частности, утверждалось, что в Киеве обесточены подстанции, в Харькове и Николаеве повреждены электросети. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам мэра Виталия Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240126/uscherb-1923684545.html
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в мире, киев, харьков, украина, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьков, Украина, Денис Шмыгаль
Шмыгаль заявил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине

Шмыгаль заявил о повреждении энергоинфраструктуры в нескольких регионах Украины

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев и пять регионов страны подверглись ударам, зафиксированы повреждения на объектах энергетической инфраструктуры, но отключений света не планируется.
"Под ударом оказались Днепропетровская, Киевская, Львовская, Николаевская, Харьковская области и Киев. Спасатели ликвидируют возгорание на месте падения обломков. Есть повреждения... энергетической инфраструктуры", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что энергетики приступили к возобновлению снабжения, и заверил, что энергосистема работает стабильно, отключения электроэнергии не предусматриваются.
Минэнерго Украины ранее сообщало, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, ряд потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве. В частности, утверждалось, что в Киеве обесточены подстанции, в Харькове и Николаеве повреждены электросети.
Украина - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам мэра Виталия Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХарьковУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
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