https://ria.ru/20240207/infrastruktura-1925886710.html

Шмыгаль заявил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине

Шмыгаль заявил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 07.02.2024

Шмыгаль заявил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев и пять регионов страны подверглись ударам, зафиксированы повреждения на объектах энергетической... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:46

2024-02-07T11:46

2024-02-07T11:46

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев и пять регионов страны подверглись ударам, зафиксированы повреждения на объектах энергетической инфраструктуры, но отключений света не планируется. "Под ударом оказались Днепропетровская, Киевская, Львовская, Николаевская, Харьковская области и Киев. Спасатели ликвидируют возгорание на месте падения обломков. Есть повреждения... энергетической инфраструктуры", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что энергетики приступили к возобновлению снабжения, и заверил, что энергосистема работает стабильно, отключения электроэнергии не предусматриваются. Минэнерго Украины ранее сообщало, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, ряд потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве. В частности, утверждалось, что в Киеве обесточены подстанции, в Харькове и Николаеве повреждены электросети. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам мэра Виталия Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240126/uscherb-1923684545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, харьков, украина, денис шмыгаль