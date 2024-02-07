Шмыгаль заявил о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине
Шмыгаль заявил о повреждении энергоинфраструктуры в нескольких регионах Украины
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев и пять регионов страны подверглись ударам, зафиксированы повреждения на объектах энергетической инфраструктуры, но отключений света не планируется.
"Под ударом оказались Днепропетровская, Киевская, Львовская, Николаевская, Харьковская области и Киев. Спасатели ликвидируют возгорание на месте падения обломков. Есть повреждения... энергетической инфраструктуры", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что энергетики приступили к возобновлению снабжения, и заверил, что энергосистема работает стабильно, отключения электроэнергии не предусматриваются.
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам мэра Виталия Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.