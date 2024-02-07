https://ria.ru/20240207/indiya-1925847875.html

Число пострадавших при взрыве на заводе в Индии достигло 174

Число пострадавших при взрыве на заводе в Индии достигло 174 - РИА Новости, 07.02.2024

Число пострадавших при взрыве на заводе в Индии достигло 174

Число пострадавших в результате взрыва на заводе пиротехники в Индии возросло до 174, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:34

2024-02-07T08:34

2024-02-07T08:42

в мире

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925643284_0:623:1426:1425_1920x0_80_0_0_075610cbe8cddd0d30ebdf5fe0ff0aba.png

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на заводе пиротехники в Индии возросло до 174, сообщает телеканал NDTV.Взрыв на пиротехническом заводе в индийском штате Мадхья-Прадеж произошел во вторник. Ранее сообщалось об 11 погибших и около 60 пострадавших. Газета Times of India сообщала, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно."В результате взрыва и последующего пожара погибли 11 человек и еще 174 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщает NDTV со ссылкой на чиновников, полиция задержала двух владельцев завода. Им были предъявлены обвинения в том числе в непредумышленном убийстве.Причина взрыва пока не установлена.

https://ria.ru/20240203/afiny-1925170350.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия