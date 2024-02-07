https://ria.ru/20240207/indiya-1925847875.html
Число пострадавших при взрыве на заводе в Индии достигло 174
Число пострадавших при взрыве на заводе в Индии достигло 174 - РИА Новости, 07.02.2024
Число пострадавших при взрыве на заводе в Индии достигло 174
Число пострадавших в результате взрыва на заводе пиротехники в Индии возросло до 174, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:34
2024-02-07T08:34
2024-02-07T08:42
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индия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на заводе пиротехники в Индии возросло до 174, сообщает телеканал NDTV.Взрыв на пиротехническом заводе в индийском штате Мадхья-Прадеж произошел во вторник. Ранее сообщалось об 11 погибших и около 60 пострадавших. Газета Times of India сообщала, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно."В результате взрыва и последующего пожара погибли 11 человек и еще 174 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщает NDTV со ссылкой на чиновников, полиция задержала двух владельцев завода. Им были предъявлены обвинения в том числе в непредумышленном убийстве.Причина взрыва пока не установлена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия
Число пострадавших при взрыве на заводе в Индии достигло 174
Число пострадавших при взрыве на пиротехническом заводе в Индии возросло до 174
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Число пострадавших в результате взрыва на заводе пиротехники в Индии возросло до 174, сообщает телеканал NDTV
.
Взрыв на пиротехническом заводе в индийском штате Мадхья-Прадеж произошел во вторник. Ранее сообщалось об 11 погибших и около 60 пострадавших. Газета Times of India сообщала, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно.
"В результате взрыва и последующего пожара погибли 11 человек и еще 174 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает NDTV со ссылкой на чиновников, полиция задержала двух владельцев завода. Им были предъявлены обвинения в том числе в непредумышленном убийстве.
Причина взрыва пока не установлена.
СМИ сообщили о взрыве в центре Афин