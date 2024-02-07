https://ria.ru/20240207/impichment-1925828199.html

Палата представителей конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ

Палата представителей конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ - РИА Новости, 07.02.2024

Палата представителей конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ

Палата представителей США не поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T02:50

2024-02-07T02:50

2024-02-07T02:59

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Палата представителей США не поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, свидетельствуют результаты голосования.Согласно итогам подсчета голосов, 214 конгрессменов выступили за импичмент министра, а 216 членов нижней палаты законодательного собрания США отдали свои голоса против.Ранее соответствующая резолюция прошла процедурное голосование в комитете по регламенту палаты. В конце ноября 2023 года член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин повторно внесла на рассмотрение законодателей инициативу об импичменте Майоркасу за неспособность обеспечить безопасность границ Штатов. Как заявляла тогда Грин в ходе выступления в палате представителей, Майоркас, нарушив конституционную обязанность, "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.Майоркас мог стать первым за почти 150 лет министром в США, отстраненным таким образом от должности. В 1876 году был объявлен импичмент военному министру Уильяму Белкнапу.Сам Майоркас утверждает, что миграционный кризис начался до него, а его решение требует дополнительных полномочий от конгресса, где обсуждается проект реформы, но буксует из-за межпартийных противоречий в год президентских выборов. Республиканцы доказывают, что Майоркас неоднократно нарушал миграционное законодательство и злоупотреблял общественным доверием, представляя ложную информацию о положении дел на границе.Импичмент практически не имел шансов на успех, поскольку требовал согласования с сенатом, который, в отличие от палаты представителей, контролируют демократы-однопартийцы президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20240110/impichment-1920621087.html

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в мире, сша, конгресс сша, марджори тейлор грин, джо байден