https://ria.ru/20240207/impichment-1925828199.html
Палата представителей конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ
Палата представителей конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ - РИА Новости, 07.02.2024
Палата представителей конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ
Палата представителей США не поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:50
2024-02-07T02:50
2024-02-07T02:59
в мире
сша
конгресс сша
марджори тейлор грин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593832612_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_f472a3288e63da5d2a544381024a4b93.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Палата представителей США не поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, свидетельствуют результаты голосования.Согласно итогам подсчета голосов, 214 конгрессменов выступили за импичмент министра, а 216 членов нижней палаты законодательного собрания США отдали свои голоса против.Ранее соответствующая резолюция прошла процедурное голосование в комитете по регламенту палаты. В конце ноября 2023 года член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин повторно внесла на рассмотрение законодателей инициативу об импичменте Майоркасу за неспособность обеспечить безопасность границ Штатов. Как заявляла тогда Грин в ходе выступления в палате представителей, Майоркас, нарушив конституционную обязанность, "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.Майоркас мог стать первым за почти 150 лет министром в США, отстраненным таким образом от должности. В 1876 году был объявлен импичмент военному министру Уильяму Белкнапу.Сам Майоркас утверждает, что миграционный кризис начался до него, а его решение требует дополнительных полномочий от конгресса, где обсуждается проект реформы, но буксует из-за межпартийных противоречий в год президентских выборов. Республиканцы доказывают, что Майоркас неоднократно нарушал миграционное законодательство и злоупотреблял общественным доверием, представляя ложную информацию о положении дел на границе.Импичмент практически не имел шансов на успех, поскольку требовал согласования с сенатом, который, в отличие от палаты представителей, контролируют демократы-однопартийцы президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20240110/impichment-1920621087.html
https://ria.ru/20231214/impichment-1915666512.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593832612_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f3b64e16c16cd9b966734195e0a2982.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, конгресс сша, марджори тейлор грин, джо байден
В мире, США, Конгресс США, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден
Палата представителей конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ
Палата представителей конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ Майоркаса
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Палата представителей США не поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, свидетельствуют результаты голосования.
Согласно итогам подсчета голосов, 214 конгрессменов выступили за импичмент министра, а 216 членов нижней палаты законодательного собрания США отдали свои голоса против.
Конгрессмен предложил объявить импичмент шефу Пентагона
Ранее соответствующая резолюция прошла процедурное голосование в комитете по регламенту палаты. В конце ноября 2023 года член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин
повторно внесла на рассмотрение законодателей инициативу об импичменте Майоркасу за неспособность обеспечить безопасность границ Штатов. Как заявляла тогда Грин в ходе выступления в палате представителей, Майоркас, нарушив конституционную обязанность, "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.
Майоркас мог стать первым за почти 150 лет министром в США, отстраненным таким образом от должности. В 1876 году был объявлен импичмент военному министру Уильяму Белкнапу.
Сам Майоркас утверждает, что миграционный кризис начался до него, а его решение требует дополнительных полномочий от конгресса, где обсуждается проект реформы, но буксует из-за межпартийных противоречий в год президентских выборов. Республиканцы доказывают, что Майоркас неоднократно нарушал миграционное законодательство и злоупотреблял общественным доверием, представляя ложную информацию о положении дел на границе.
Импичмент практически не имел шансов на успех, поскольку требовал согласования с сенатом, который, в отличие от палаты представителей, контролируют демократы-однопартийцы президента США Джо Байдена
.
Палата представителей США одобрила расследование для импичмента Байдена