https://ria.ru/20240207/grossi-1926035913.html

Балицкий не ждет правдивого доклада Гросси в ООН

Балицкий не ждет правдивого доклада Гросси в ООН - РИА Новости, 07.02.2024

Балицкий не ждет правдивого доклада Гросси в ООН

Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС спонсирован западными кураторами и правды о ситуации в РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:37

2024-02-07T21:37

2024-02-07T21:37

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС спонсирован западными кураторами и правды о ситуации в докладе ООН по его итогам не прозвучит, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Я не рассчитываю на правдивый доклад Гросси на трибуне ООН. Его визит спонсирован и продуман западными кураторами, и Гросси не озвучит правду, как и не внесет ясность для западного мира. МАГАТЭ продолжит замалчивать правду, а наши ребята продолжат защищать станцию и весь мир", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что Гросси на станции продемонстрировали развернутый план технического обслуживания, а также проинформировали о запланированных и проведенных работах. Как подчеркнул Балицкий, российская сторона будет защищать станцию, как и раньше, а единственная угроза для нее - киевский режим, "который желает захватить ядерный объект". Запорожскую АЭС в среду посетила делегация МАГАТЭ во главе с Гросси. В ходе визита специалисты ознакомились с текущим состоянием станции, оценили качественный и количественный состав работников ЗАЭС и его достаточность. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240207/zaes-1925987661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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