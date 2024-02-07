https://ria.ru/20240207/golikova-1925890818.html

Голикова сообщила о росте числа жилья для детей-сирот

Голикова сообщила о росте числа жилья для детей-сирот - РИА Новости, 07.02.2024

Голикова сообщила о росте числа жилья для детей-сирот

Жилье в прошлом году получили на 18% больше детей-сирот в России, чем в 2022 - всего 37,2 тысячи человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:55

2024-02-07T11:55

2024-02-07T11:55

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жилье в прошлом году получили на 18% больше детей-сирот в России, чем в 2022 - всего 37,2 тысячи человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По итогам 2023 года жилыми помещениями обеспечены 37,2 тысячи человек из числа детей-сирот, что на 18% больше, чем в 2022 году", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений. Она напомнила, что в прошлом году принят федеральный закон, согласно которому детям-сиротам, достигшим 23 лет и успешно социализированным в обществе, предоставлено право на получение выплаты в форме сертификата для приобретения благоустроенного жилого помещения в собственность на всей территории страны. На текущий день выдано 8,3 тысячи сертификатов. В начале октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 195 тысяч детей-сирот состоят на учете по получению жилья как нуждающиеся в нем. В 2022 году на решение проблемы обеспечения детей-сирот жильем из федерального бюджета было направлено 64,5 миллиарда рублей, в результате было предоставлено 30,5 тысяч квартир. При этом во время правительственного часа в Госдуме уже в середине октября Голикова сообщила, что в регионах идет работа над разработкой программ по ликвидации задолженности перед детьми-сиротами до 2030 года. В 45 регионах на тот момент такие программы уже были приняты, а власти 25 регионов даже не предоставили полную информацию по состоянию долга.

https://ria.ru/20231224/siroty-1917742519.html

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россия, жилье, татьяна голикова, госдума рф