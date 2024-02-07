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Голикова сообщила о росте числа жилья для детей-сирот - РИА Новости, 07.02.2024
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11:55 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/golikova-1925890818.html
Голикова сообщила о росте числа жилья для детей-сирот
Голикова сообщила о росте числа жилья для детей-сирот - РИА Новости, 07.02.2024
Голикова сообщила о росте числа жилья для детей-сирот
Жилье в прошлом году получили на 18% больше детей-сирот в России, чем в 2022 - всего 37,2 тысячи человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:55
2024-02-07T11:55
россия
жилье
татьяна голикова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жилье в прошлом году получили на 18% больше детей-сирот в России, чем в 2022 - всего 37,2 тысячи человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По итогам 2023 года жилыми помещениями обеспечены 37,2 тысячи человек из числа детей-сирот, что на 18% больше, чем в 2022 году", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений. Она напомнила, что в прошлом году принят федеральный закон, согласно которому детям-сиротам, достигшим 23 лет и успешно социализированным в обществе, предоставлено право на получение выплаты в форме сертификата для приобретения благоустроенного жилого помещения в собственность на всей территории страны. На текущий день выдано 8,3 тысячи сертификатов. В начале октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 195 тысяч детей-сирот состоят на учете по получению жилья как нуждающиеся в нем. В 2022 году на решение проблемы обеспечения детей-сирот жильем из федерального бюджета было направлено 64,5 миллиарда рублей, в результате было предоставлено 30,5 тысяч квартир. При этом во время правительственного часа в Госдуме уже в середине октября Голикова сообщила, что в регионах идет работа над разработкой программ по ликвидации задолженности перед детьми-сиротами до 2030 года. В 45 регионах на тот момент такие программы уже были приняты, а власти 25 регионов даже не предоставили полную информацию по состоянию долга.
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россия, жилье, татьяна голикова, госдума рф
Россия, Жилье, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Голикова сообщила о росте числа жилья для детей-сирот

Голикова: жилье в прошлом году получили на 18% больше детей-сирот, чем в 2022

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жилье в прошлом году получили на 18% больше детей-сирот в России, чем в 2022 - всего 37,2 тысячи человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По итогам 2023 года жилыми помещениями обеспечены 37,2 тысячи человек из числа детей-сирот, что на 18% больше, чем в 2022 году", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений.
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Она напомнила, что в прошлом году принят федеральный закон, согласно которому детям-сиротам, достигшим 23 лет и успешно социализированным в обществе, предоставлено право на получение выплаты в форме сертификата для приобретения благоустроенного жилого помещения в собственность на всей территории страны. На текущий день выдано 8,3 тысячи сертификатов.
В начале октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 195 тысяч детей-сирот состоят на учете по получению жилья как нуждающиеся в нем. В 2022 году на решение проблемы обеспечения детей-сирот жильем из федерального бюджета было направлено 64,5 миллиарда рублей, в результате было предоставлено 30,5 тысяч квартир.
При этом во время правительственного часа в Госдуме уже в середине октября Голикова сообщила, что в регионах идет работа над разработкой программ по ликвидации задолженности перед детьми-сиротами до 2030 года. В 45 регионах на тот момент такие программы уже были приняты, а власти 25 регионов даже не предоставили полную информацию по состоянию долга.
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