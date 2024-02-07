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ЦАХАЛ заявил о ликвидации за сутки десятков радикалов в секторе Газа - РИА Новости, 07.02.2024
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11:41 07.02.2024 (обновлено: 11:43 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/gaza-1925885333.html
ЦАХАЛ заявил о ликвидации за сутки десятков радикалов в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил о ликвидации за сутки десятков радикалов в секторе Газа - РИА Новости, 07.02.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации за сутки десятков радикалов в секторе Газа
Израильские военные продолжают целенаправленные операции по всей территории сектора Газа, за сутки в районе Хан-Юниса на юге палестинского анклава были... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:41
2024-02-07T11:43
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
биньямин нетаньяху
оон
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израильские военные продолжают целенаправленные операции по всей территории сектора Газа, за сутки в районе Хан-Юниса на юге палестинского анклава были ликвидированы десятки радикалов, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сухопутные силы ЦАХАЛ продолжают координировать свои действия с ВВС и ВМС Израиля при проведении целенаправленных рейдах на террористические объекты и нанесении ударов по террористическим объектам на всей территории сектора Газа. Военнослужащие ЦАХАЛ... за последние 24 часа уничтожили десятки террористов в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, израильские солдаты ликвидировали множество радикалов в ближнем бою и обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Израиль продолжает наземную операцию в палестинском анклаве на фоне переговоров по новой сделке с ХАМАС по прекращению огня в обмен на освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что израильские военные за время операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 и 24 батальонов радикальной группировки разгромлены. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявляло, что в северной части сектора Газа военный потенциал ХАМАС был ликвидирован, и теперь военные сфокусируются на центральной и южной частях анклава. В январе израильская армия озвучивала оценки, что с начала наземной операции ЦАХАЛ ликвидировала порядка 9 тысяч бойцов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. В январе ЦАХАЛ вывела из Газы одну из четырех дивизий, которые были задействованы в наземной операции в палестинском анклаве. Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, биньямин нетаньяху, оон, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о ликвидации за сутки десятков радикалов в секторе Газа

Армия Израиля заявила о ликвидации за сутки десятков радикалов в секторе Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израильские военные продолжают целенаправленные операции по всей территории сектора Газа, за сутки в районе Хан-Юниса на юге палестинского анклава были ликвидированы десятки радикалов, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"Сухопутные силы ЦАХАЛ продолжают координировать свои действия с ВВС и ВМС Израиля при проведении целенаправленных рейдах на террористические объекты и нанесении ударов по террористическим объектам на всей территории сектора Газа. Военнослужащие ЦАХАЛ... за последние 24 часа уничтожили десятки террористов в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, израильские солдаты ликвидировали множество радикалов в ближнем бою и обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
СМИ: Израиль и "Хезболла" хотят подписать договор о снижении напряженности
02:02
Израиль продолжает наземную операцию в палестинском анклаве на фоне переговоров по новой сделке с ХАМАС по прекращению огня в обмен на освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что израильские военные за время операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 и 24 батальонов радикальной группировки разгромлены.
Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявляло, что в северной части сектора Газа военный потенциал ХАМАС был ликвидирован, и теперь военные сфокусируются на центральной и южной частях анклава. В январе израильская армия озвучивала оценки, что с начала наземной операции ЦАХАЛ ликвидировала порядка 9 тысяч бойцов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. В январе ЦАХАЛ вывела из Газы одну из четырех дивизий, которые были задействованы в наземной операции в палестинском анклаве.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
СМИ: произраильские конгрессмены США теряют уверенность в Нетаньяху
20 января, 22:53
Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
США не "бросят" Украину из-за событий в Израиле и Йемене, уверен эксперт
13 января, 03:54
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Вчера, 21:01
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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