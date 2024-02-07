Рейтинг@Mail.ru
Небензя: вовлеченность Парижа в конфликт на Украине угрожает французам - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/frantsiya-1925827528.html
Небензя: вовлеченность Парижа в конфликт на Украине угрожает французам
Небензя: вовлеченность Парижа в конфликт на Украине угрожает французам - РИА Новости, 07.02.2024
Небензя: вовлеченность Парижа в конфликт на Украине угрожает французам
Растущая вовлеченность Парижа в конфликт на Украине ставит под угрозу жизни французов, которые решили отправиться в зону боевых действий воевать с РФ, заявил на РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:23
2024-02-07T02:23
россия
париж
франция
василий небензя
алексей мешков
себастьян лекорню
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836787192_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_b42d6be8c68e54df46470a812f2cd8a7.jpg
ООН, 7 фев – РИА Новости. Растущая вовлеченность Парижа в конфликт на Украине ставит под угрозу жизни французов, которые решили отправиться в зону боевых действий воевать с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы неоднократно говорили о том, что растущая вовлеченность Франции в украинский конфликт ведет не только к его затягиванию и дальнейшей эскалации, но и ставит под угрозу жизни французских граждан, которые, пропитавшись антироссийской пропагандой, отправляются при молчаливом согласии властей в зону боевых действий в качестве наемников или волонтеров", - сказал Небензя. Минобороны России 17 января сообщало, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
https://ria.ru/20240207/dzhonson-1925825175.html
россия
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836787192_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_60a61945184ed4dd0f16be4c0cafc147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, париж, франция, василий небензя, алексей мешков, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, оон, госдума рф, в мире
Россия, Париж, Франция, Василий Небензя, Алексей Мешков, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Украины, ООН, Госдума РФ, В мире
Небензя: вовлеченность Парижа в конфликт на Украине угрожает французам

Небензя: вовлеченность Парижа в конфликт на Украине ставит под угрозу французов

© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 фев – РИА Новости. Растущая вовлеченность Парижа в конфликт на Украине ставит под угрозу жизни французов, которые решили отправиться в зону боевых действий воевать с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Мы неоднократно говорили о том, что растущая вовлеченность Франции в украинский конфликт ведет не только к его затягиванию и дальнейшей эскалации, но и ставит под угрозу жизни французских граждан, которые, пропитавшись антироссийской пропагандой, отправляются при молчаливом согласии властей в зону боевых действий в качестве наемников или волонтеров", - сказал Небензя.
Минобороны России 17 января сообщало, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
Борис Джонсон Борис Джонсон во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Небензя возложил вину за гибель десятков тысяч украинцев на Бориса Джонсона
01:45
 
РоссияПарижФранцияВасилий НебензяАлексей МешковСебастьян ЛекорнюВооруженные силы УкраиныООНГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала