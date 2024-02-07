Небензя: вовлеченность Парижа в конфликт на Украине угрожает французам
Небензя: вовлеченность Парижа в конфликт на Украине ставит под угрозу французов
© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 7 фев – РИА Новости. Растущая вовлеченность Парижа в конфликт на Украине ставит под угрозу жизни французов, которые решили отправиться в зону боевых действий воевать с РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"Мы неоднократно говорили о том, что растущая вовлеченность Франции в украинский конфликт ведет не только к его затягиванию и дальнейшей эскалации, но и ставит под угрозу жизни французских граждан, которые, пропитавшись антироссийской пропагандой, отправляются при молчаливом согласии властей в зону боевых действий в качестве наемников или волонтеров", - сказал Небензя.
Минобороны России 17 января сообщало, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".