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Посол в Хельсинки сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии - РИА Новости, 07.02.2024
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16:42 07.02.2024 (обновлено: 16:52 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925973072.html
Посол в Хельсинки сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии
Посол в Хельсинки сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии - РИА Новости, 07.02.2024
Посол в Хельсинки сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии
Россия внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает это в оборонном планировании, заявил РИА Новости посол РФ в Финляндии Павел... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:42
2024-02-07T16:52
россия
финляндия
павел кузнецов
нато
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает это в оборонном планировании, заявил РИА Новости посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов."Внимательно отслеживаем и перевооружение армии и флота самой Финляндии. Здесь проводятся масштабные программы модернизации всех видов вооруженных сил, наращивается производство военной техники и боеприпасов. Руководство страны открыто заявляет, что все это необходимо, поскольку она теперь является "передним рубежом" НАТО, "прифронтовым государством". Разумеется, это также придется учитывать в нашем оборонном планировании", — сказал он.Вступление Финляндии в НАТО серьезно меняет военно-политический "ландшафт" североевропейского региона, отметил дипломат. "Меры по обеспечению обороны России на этом направлении, о чём уже неоднократно говорило российское руководство, будут вырабатываться с учетом того, как Североатлантический блок будет "осваивать" финскую территорию – появятся ли в стране иностранные базы и воинские контингенты, новые виды тяжелых наступательных вооружений и так далее", - добавил Кузнецов.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО.
https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925962043.html
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россия, финляндия, павел кузнецов, нато, в мире
Россия, Финляндия, Павел Кузнецов, НАТО, В мире
Посол в Хельсинки сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии

Посол: Россия учитывает перевооружение Финляндии в оборонном планировании

© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott BanksФинские военнослужащие едут на танке во время учений
Финские военнослужащие едут на танке во время учений - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott Banks
Финские военнослужащие едут на танке во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает это в оборонном планировании, заявил РИА Новости посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.
"Внимательно отслеживаем и перевооружение армии и флота самой Финляндии. Здесь проводятся масштабные программы модернизации всех видов вооруженных сил, наращивается производство военной техники и боеприпасов. Руководство страны открыто заявляет, что все это необходимо, поскольку она теперь является "передним рубежом" НАТО, "прифронтовым государством". Разумеется, это также придется учитывать в нашем оборонном планировании", — сказал он.
Вступление Финляндии в НАТО серьезно меняет военно-политический "ландшафт" североевропейского региона, отметил дипломат. "Меры по обеспечению обороны России на этом направлении, о чём уже неоднократно говорило российское руководство, будут вырабатываться с учетом того, как Североатлантический блок будет "осваивать" финскую территорию – появятся ли в стране иностранные базы и воинские контингенты, новые виды тяжелых наступательных вооружений и так далее", - добавил Кузнецов.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО.
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