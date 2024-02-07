https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925973072.html

Посол в Хельсинки сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии

Посол в Хельсинки сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии - РИА Новости, 07.02.2024

Посол в Хельсинки сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии

Россия внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает это в оборонном планировании, заявил РИА Новости посол РФ в Финляндии Павел... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:42

2024-02-07T16:42

2024-02-07T16:52

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает это в оборонном планировании, заявил РИА Новости посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов."Внимательно отслеживаем и перевооружение армии и флота самой Финляндии. Здесь проводятся масштабные программы модернизации всех видов вооруженных сил, наращивается производство военной техники и боеприпасов. Руководство страны открыто заявляет, что все это необходимо, поскольку она теперь является "передним рубежом" НАТО, "прифронтовым государством". Разумеется, это также придется учитывать в нашем оборонном планировании", — сказал он.Вступление Финляндии в НАТО серьезно меняет военно-политический "ландшафт" североевропейского региона, отметил дипломат. "Меры по обеспечению обороны России на этом направлении, о чём уже неоднократно говорило российское руководство, будут вырабатываться с учетом того, как Североатлантический блок будет "осваивать" финскую территорию – появятся ли в стране иностранные базы и воинские контингенты, новые виды тяжелых наступательных вооружений и так далее", - добавил Кузнецов.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО.

https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925962043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, финляндия, павел кузнецов, нато, в мире