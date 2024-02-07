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Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 миллиарда евро - РИА Новости, 07.02.2024
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16:35 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925970963.html
Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 миллиарда евро
Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 миллиарда евро - РИА Новости, 07.02.2024
Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 миллиарда евро
Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 миллиарда евро, в том числе поставив миномёты, ПЗРК, гранатомёты, артиллерийские системы и другое вооружение,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:35
2024-02-07T16:35
россия
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финляндия
сергей лавров
павел кузнецов
нато
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 миллиарда евро, в том числе поставив миномёты, ПЗРК, гранатомёты, артиллерийские системы и другое вооружение, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Совокупный объем финской военной помощи, предоставленной Украине к началу этого года, оценивается в 1,6 миллиарда евро… Хотя финны и не раскрывают конкретное содержание военной помощи Украине, речь в любом случае идёт о летальном оружии", — сказал он. Как уточнил глава дипмиссии, по информации в СМИ можно предположить, что финны поставляют ВСУ, в том числе тяжёлые миномёты, различные типы ПЗРК и артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатомёты, стрелковое оружие и другое вооружение. В начале прошлого года Хельсинки передал Киеву шесть инженерных машин разминирования на базе танка "Леопард 2". Кроме того, финские инструкторы участвуют в подготовке украинских боевиков на территории Великобритании и Польши, напомнил посол. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925962043.html
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россия, украина, финляндия, сергей лавров, павел кузнецов, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Финляндия, Сергей Лавров, Павел Кузнецов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, В мире
Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 миллиарда евро

Финляндия оказала помощь Киеву на 1,6 миллиарда евро, в том числе оружием

© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Fotolia / Oleg Podzorov
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 миллиарда евро, в том числе поставив миномёты, ПЗРК, гранатомёты, артиллерийские системы и другое вооружение, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Совокупный объем финской военной помощи, предоставленной Украине к началу этого года, оценивается в 1,6 миллиарда евро… Хотя финны и не раскрывают конкретное содержание военной помощи Украине, речь в любом случае идёт о летальном оружии", — сказал он.
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Как уточнил глава дипмиссии, по информации в СМИ можно предположить, что финны поставляют ВСУ, в том числе тяжёлые миномёты, различные типы ПЗРК и артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатомёты, стрелковое оружие и другое вооружение.
В начале прошлого года Хельсинки передал Киеву шесть инженерных машин разминирования на базе танка "Леопард 2". Кроме того, финские инструкторы участвуют в подготовке украинских боевиков на территории Великобритании и Польши, напомнил посол.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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РоссияУкраинаФинляндияСергей ЛавровПавел КузнецовНАТОВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВ мире
 
 
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