https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925839559.html

Захарова обвинила Финляндию в попытке избежать диалога пограничных служб

Захарова обвинила Финляндию в попытке избежать диалога пограничных служб - РИА Новости, 07.02.2024

Захарова обвинила Финляндию в попытке избежать диалога пограничных служб

Хельсинки не хотят обсуждать с Москвой якобы исходящие с российской стороны границы угрозы для безопасности страны и уклоняются от прямого диалога пограничных... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T06:48

2024-02-07T06:48

2024-02-07T06:48

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Хельсинки не хотят обсуждать с Москвой якобы исходящие с российской стороны границы угрозы для безопасности страны и уклоняются от прямого диалога пограничных служб, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее руководство Финляндии заявило о том, что финская сторона не может открыть границу с Россией. Отвечая на просьбу прокомментировать эти высказывания, Захарова указала, "что заявления финской стороны о невозможности открытия границы с Россией не несут в себе никакой новизны и продиктованы, на наш взгляд, исключительно политизированным подходом властей Финляндии к вопросам обеспечения функционирования совместной границы". "Подобные шаги в духе возврата к временам холодной войны являются ничем иным, как возведением новых разделительных линий на европейском континенте", - пояснила она. По словам Захаровой, "ответственность за решения оставить российско-финляндскую границу закрытой в нарушение взятых на себя Финляндией, в том числе в рамках ОБСЕ, международных обязательств способствовать взаимным поездкам и контактам граждан, полностью лежит на финских властях". Она добавила, что "в Хельсинки упорно не хотят обсуждать с нами якобы исходящие с российской стороны границы угрозы для безопасности Финляндии". "Ключевым для преодоления нынешней нездоровой ситуации на границе видится прямой и конструктивный диалог пограничных служб двух государств, от которого власти Финляндии уклоняются", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923761664.html

https://ria.ru/20240205/nelegaly-1925526666.html

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финляндия, россия, хельсинки, мария захарова, в мире, обсе