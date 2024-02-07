Польские фермеры хотят на месяц заблокировать КПП на границе с Украиной
Польские фермеры 9 февраля планируют месяц блокировать КПП на границе с Украиной
Протесты фермеров в Варшаве
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Польские фермеры намерены на месяц заблокировать пункт пропуска на украинско-польской границе, сообщили в Telegram-канале таможенной службы Украины.
Ранее инициаторы акции протеста из профсоюза "Солидарность" сообщили, что польские фермеры 9 февраля начнут генеральную забастовку, планируя, в частности, заблокировать границу с Украиной, в знак протеста против европейской аграрной политики.
"По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля. Польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска "Дорохуск - Ягодин" должно начаться в 11.00 (12.00 мск) 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта", - говорится в сообщении, опубликованном таможенной службы Украины.
По информации ведомства, протестующие намерены пропускать все автобусы и по одному грузовику в обоих направлениях в течение часа. Гуманитарную помощь и цистерны с топливом на въезд на Украину будут пропускать беспрепятственно.
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.