https://ria.ru/20240207/fermery-1925972583.html

Польские фермеры хотят на месяц заблокировать КПП на границе с Украиной

Польские фермеры хотят на месяц заблокировать КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 07.02.2024

Польские фермеры хотят на месяц заблокировать КПП на границе с Украиной

Польские фермеры намерены на месяц заблокировать пункт пропуска на украинско-польской границе, сообщили в Telegram-канале таможенной службы Украины. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:41

2024-02-07T16:41

2024-02-07T16:45

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Польские фермеры намерены на месяц заблокировать пункт пропуска на украинско-польской границе, сообщили в Telegram-канале таможенной службы Украины. Ранее инициаторы акции протеста из профсоюза "Солидарность" сообщили, что польские фермеры 9 февраля начнут генеральную забастовку, планируя, в частности, заблокировать границу с Украиной, в знак протеста против европейской аграрной политики. "По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля. Польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска "Дорохуск - Ягодин" должно начаться в 11.00 (12.00 мск) 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта", - говорится в сообщении, опубликованном таможенной службы Украины. По информации ведомства, протестующие намерены пропускать все автобусы и по одному грузовику в обоих направлениях в течение часа. Гуманитарную помощь и цистерны с топливом на въезд на Украину будут пропускать беспрепятственно. КПП "Дорохуск - Ягодин" - один из самых крупных на границе Украины и Польши. Он расположен на международной дороге, соединяющей Киев и Варшаву. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240207/bolgariya-1925939874.html

https://ria.ru/20240206/italiya-1925775453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)