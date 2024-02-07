https://ria.ru/20240207/elektrosnabzhenie-1926040604.html

В Белгороде нарушено электроснабжение

В Белгороде нарушено электроснабжение - РИА Новости, 07.02.2024

В Белгороде нарушено электроснабжение

Частичное отключение электричества произошло в Белгороде в районе Харьковской горы, причины сбоя устанавливаются, сообщил мэр города Валентин Демидов в своём... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:41

2024-02-07T22:41

2024-02-07T22:41

происшествия

белгород

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Частичное отключение электричества произошло в Белгороде в районе Харьковской горы, причины сбоя устанавливаются, сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале. "В Белгороде частичное отключение электроэнергии на улицах Щорса, Есенина, Буденного, бульваре Юности. Бригады на месте приступили к переключениям на резервные схемы. Причины сбоя уточняются", - написал мэр.Он отметил, что подачу электроэнергии восстановят ориентировочно в течение двух часов. Белгородский Водоканал также проинформировал о сбое водоснабжения. "Снижение давления вплоть до полного отсутствия воды наблюдается у абонентов в районе Харьковской горы (частично). Причиной стал сбой в работе насосного оборудования после скачка электроэнергии", - говорится в Telegram-канале Водоканала, уточняется что вода у жителей появится в течение 40 минут.

https://ria.ru/20240207/obstrel-1926031721.html

https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, валентин демидов