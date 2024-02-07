Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде нарушено электроснабжение - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/elektrosnabzhenie-1926040604.html
В Белгороде нарушено электроснабжение
В Белгороде нарушено электроснабжение - РИА Новости, 07.02.2024
В Белгороде нарушено электроснабжение
Частичное отключение электричества произошло в Белгороде в районе Харьковской горы, причины сбоя устанавливаются, сообщил мэр города Валентин Демидов в своём... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:41
2024-02-07T22:41
происшествия
белгород
валентин демидов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71373/02/713730284_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_8ac7308bb8d60a33427e9e2fecb2cb05.jpg
БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Частичное отключение электричества произошло в Белгороде в районе Харьковской горы, причины сбоя устанавливаются, сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале. "В Белгороде частичное отключение электроэнергии на улицах Щорса, Есенина, Буденного, бульваре Юности. Бригады на месте приступили к переключениям на резервные схемы. Причины сбоя уточняются", - написал мэр.Он отметил, что подачу электроэнергии восстановят ориентировочно в течение двух часов. Белгородский Водоканал также проинформировал о сбое водоснабжения. "Снижение давления вплоть до полного отсутствия воды наблюдается у абонентов в районе Харьковской горы (частично). Причиной стал сбой в работе насосного оборудования после скачка электроэнергии", - говорится в Telegram-канале Водоканала, уточняется что вода у жителей появится в течение 40 минут.
https://ria.ru/20240207/obstrel-1926031721.html
https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71373/02/713730284_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8e2f54a59af0b4ed4b7ed515d7d1f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, валентин демидов
Происшествия, Белгород, Валентин Демидов
В Белгороде нарушено электроснабжение

Власти Белгорода сообщили о перебоях в электроснабжении, причины сбоя выясняют

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЧасовня при въезде в Белгород
Часовня при въезде в Белгород - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Часовня при въезде в Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Частичное отключение электричества произошло в Белгороде в районе Харьковской горы, причины сбоя устанавливаются, сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале.
«
"В Белгороде частичное отключение электроэнергии на улицах Щорса, Есенина, Буденного, бульваре Юности. Бригады на месте приступили к переключениям на резервные схемы. Причины сбоя уточняются", - написал мэр.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Над Белгородской областью сбили пять снарядов украинской РСЗО "Вампир"
Вчера, 20:50
Он отметил, что подачу электроэнергии восстановят ориентировочно в течение двух часов.
Белгородский Водоканал также проинформировал о сбое водоснабжения.
«
"Снижение давления вплоть до полного отсутствия воды наблюдается у абонентов в районе Харьковской горы (частично). Причиной стал сбой в работе насосного оборудования после скачка электроэнергии", - говорится в Telegram-канале Водоканала, уточняется что вода у жителей появится в течение 40 минут.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах
6 февраля, 08:21
 
ПроисшествияБелгородВалентин Демидов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала