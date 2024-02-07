https://ria.ru/20240207/elektrosnabzhenie-1926040604.html
В Белгороде нарушено электроснабжение
В Белгороде нарушено электроснабжение - РИА Новости, 07.02.2024
В Белгороде нарушено электроснабжение
Частичное отключение электричества произошло в Белгороде в районе Харьковской горы, причины сбоя устанавливаются, сообщил мэр города Валентин Демидов в своём... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:41
2024-02-07T22:41
2024-02-07T22:41
происшествия
белгород
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Частичное отключение электричества произошло в Белгороде в районе Харьковской горы, причины сбоя устанавливаются, сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале. "В Белгороде частичное отключение электроэнергии на улицах Щорса, Есенина, Буденного, бульваре Юности. Бригады на месте приступили к переключениям на резервные схемы. Причины сбоя уточняются", - написал мэр.Он отметил, что подачу электроэнергии восстановят ориентировочно в течение двух часов. Белгородский Водоканал также проинформировал о сбое водоснабжения. "Снижение давления вплоть до полного отсутствия воды наблюдается у абонентов в районе Харьковской горы (частично). Причиной стал сбой в работе насосного оборудования после скачка электроэнергии", - говорится в Telegram-канале Водоканала, уточняется что вода у жителей появится в течение 40 минут.
https://ria.ru/20240207/obstrel-1926031721.html
https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, валентин демидов
Происшествия, Белгород, Валентин Демидов
В Белгороде нарушено электроснабжение
Власти Белгорода сообщили о перебоях в электроснабжении, причины сбоя выясняют