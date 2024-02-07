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Киев, Николаев и Харьков частично обесточены, заявило Минэнерго Украины - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/elektrichestvo-1925878619.html
Киев, Николаев и Харьков частично обесточены, заявило Минэнерго Украины
Киев, Николаев и Харьков частично обесточены, заявило Минэнерго Украины - РИА Новости, 07.02.2024
Киев, Николаев и Харьков частично обесточены, заявило Минэнерго Украины
Министерство энергетики Украины утверждает, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, часть потребителей остались без света в Киеве, Харькове и... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:14
2024-02-07T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
николаев (украина)
дмитрий песков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство энергетики Украины утверждает, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, часть потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве. "В Киеве в результате обстрела отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах – всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Отмечается, что характер повреждений выясняется, энергетики рассчитывают вернуть электроснабжение в течение трех часов. Кроме того, согласно данным минэнерго, в Харькове взрывами повреждены электросети, обесточены около тысячи потребителей. Также зафиксированы отключения света в городе Николаев, без электричества более 220 бытовых потребителей. Уточняется, что в Харькове и Николаеве планируют восстановить электроснабжение в течение дня. Ранее в среду была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/plan-1925875009.html
https://ria.ru/20240207/razminirovanie-1925873995.html
харьков
киев
николаев (украина)
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в мире, харьков, киев, николаев (украина), дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Николаев (Украина), Дмитрий Песков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
Киев, Николаев и Харьков частично обесточены, заявило Минэнерго Украины

Минэнерго Украины: Киев, Николаев и Харьков частично обесточены после ударов

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
Люди в районе площади Независимости в центре Киева - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство энергетики Украины утверждает, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, часть потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве.
"В Киеве в результате обстрела отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах – всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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Отмечается, что характер повреждений выясняется, энергетики рассчитывают вернуть электроснабжение в течение трех часов. Кроме того, согласно данным минэнерго, в Харькове взрывами повреждены электросети, обесточены около тысячи потребителей. Также зафиксированы отключения света в городе Николаев, без электричества более 220 бытовых потребителей. Уточняется, что в Харькове и Николаеве планируют восстановить электроснабжение в течение дня.
Ранее в среду была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковКиевНиколаев (Украина)Дмитрий ПесковМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы Украины
 
 
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