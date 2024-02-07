Киев, Николаев и Харьков частично обесточены, заявило Минэнерго Украины
Минэнерго Украины: Киев, Николаев и Харьков частично обесточены после ударов
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство энергетики Украины утверждает, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, часть потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве.
"В Киеве в результате обстрела отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах – всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Отмечается, что характер повреждений выясняется, энергетики рассчитывают вернуть электроснабжение в течение трех часов. Кроме того, согласно данным минэнерго, в Харькове взрывами повреждены электросети, обесточены около тысячи потребителей. Также зафиксированы отключения света в городе Николаев, без электричества более 220 бытовых потребителей. Уточняется, что в Харькове и Николаеве планируют восстановить электроснабжение в течение дня.
Ранее в среду была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По словам Кличко, часть Киева осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.