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Эксперты: экспортерам России надо скорее освоить рынки Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 07.02.2024
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20:18 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/eksportery-1926026555.html
Эксперты: экспортерам России надо скорее освоить рынки Юго-Восточной Азии
Эксперты: экспортерам России надо скорее освоить рынки Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 07.02.2024
Эксперты: экспортерам России надо скорее освоить рынки Юго-Восточной Азии
Российские экспортеры, желающие освоить рынки Юго-Восточной Азии, должны постараться использовать свой шанс в период роста экономики региона, рассказали... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:18
2024-02-07T20:18
экономика
индонезия
филиппины
юго-восточная азия
технологии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские экспортеры, желающие освоить рынки Юго-Восточной Азии, должны постараться использовать свой шанс в период роста экономики региона, рассказали специалисты в области экспорта из Индонезии и Филиппин на полях выставки "Продэкспо" в Москве. "Наши страны — и Филиппины, и Индонезия — испытывают бурное развитие. Учитывая количество населения, увеличение до 20 процентов среднего класса, а также урбанизацию, многие мировые агентства предрекают становление Индонезии ведущей экономикой к 2050 году. Входить в развитые рынки — сложно, порог входа высокий, а сейчас, в период роста экономики, появился правильный момент. Российским компания, развивающим экспорт, важно не упустить свой шанс", - заявил РИА Новости Любарто Сартойо, соучредитель компании Maju Indonesia Rusia. Основатель компании B2B Vostok Group Америго Татель также подчеркнул перспективы филиппинского рынка для российских экспортеров, отметив, что большой спрос могут иметь российские сладости. "Филиппины - растущий рынок в 115 миллионов человек населения, средний возраст — 24 года. Привлекательно то, что на Филиппинах отсутствует коммуникационной барьер — большая часть населения говорит по-английски, все документы можно оформлять на английском языке", - добавил Татель.
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экономика, индонезия, филиппины, юго-восточная азия, технологии
Экономика, Индонезия, Филиппины, Юго-Восточная Азия, Технологии
Эксперты: экспортерам России надо скорее освоить рынки Юго-Восточной Азии

Эксперты: экспортеры РФ должны поспешить освоить рынки Юго-Восточной Азии

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокМеждународная выставка "Продэкспо" в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр"
Международная выставка Продэкспо в Центральном выставочном комплексе Экспоцентр - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Международная выставка "Продэкспо" в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские экспортеры, желающие освоить рынки Юго-Восточной Азии, должны постараться использовать свой шанс в период роста экономики региона, рассказали специалисты в области экспорта из Индонезии и Филиппин на полях выставки "Продэкспо" в Москве.
«
"Наши страны — и Филиппины, и Индонезия — испытывают бурное развитие. Учитывая количество населения, увеличение до 20 процентов среднего класса, а также урбанизацию, многие мировые агентства предрекают становление Индонезии ведущей экономикой к 2050 году. Входить в развитые рынки — сложно, порог входа высокий, а сейчас, в период роста экономики, появился правильный момент. Российским компания, развивающим экспорт, важно не упустить свой шанс", - заявил РИА Новости Любарто Сартойо, соучредитель компании Maju Indonesia Rusia.
Основатель компании B2B Vostok Group Америго Татель также подчеркнул перспективы филиппинского рынка для российских экспортеров, отметив, что большой спрос могут иметь российские сладости.
«
"Филиппины - растущий рынок в 115 миллионов человек населения, средний возраст — 24 года. Привлекательно то, что на Филиппинах отсутствует коммуникационной барьер — большая часть населения говорит по-английски, все документы можно оформлять на английском языке", - добавил Татель.
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ЭкономикаИндонезияФилиппиныЮго-Восточная АзияТехнологии
 
 
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