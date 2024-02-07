https://ria.ru/20240207/eksportery-1926026555.html

Эксперты: экспортерам России надо скорее освоить рынки Юго-Восточной Азии

Эксперты: экспортерам России надо скорее освоить рынки Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 07.02.2024

Эксперты: экспортерам России надо скорее освоить рынки Юго-Восточной Азии

Российские экспортеры, желающие освоить рынки Юго-Восточной Азии, должны постараться использовать свой шанс в период роста экономики региона, рассказали... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:18

2024-02-07T20:18

2024-02-07T20:18

экономика

индонезия

филиппины

юго-восточная азия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1926026272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bebb09c63ee04785bf6dc0447e9915f1.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские экспортеры, желающие освоить рынки Юго-Восточной Азии, должны постараться использовать свой шанс в период роста экономики региона, рассказали специалисты в области экспорта из Индонезии и Филиппин на полях выставки "Продэкспо" в Москве. "Наши страны — и Филиппины, и Индонезия — испытывают бурное развитие. Учитывая количество населения, увеличение до 20 процентов среднего класса, а также урбанизацию, многие мировые агентства предрекают становление Индонезии ведущей экономикой к 2050 году. Входить в развитые рынки — сложно, порог входа высокий, а сейчас, в период роста экономики, появился правильный момент. Российским компания, развивающим экспорт, важно не упустить свой шанс", - заявил РИА Новости Любарто Сартойо, соучредитель компании Maju Indonesia Rusia. Основатель компании B2B Vostok Group Америго Татель также подчеркнул перспективы филиппинского рынка для российских экспортеров, отметив, что большой спрос могут иметь российские сладости. "Филиппины - растущий рынок в 115 миллионов человек населения, средний возраст — 24 года. Привлекательно то, что на Филиппинах отсутствует коммуникационной барьер — большая часть населения говорит по-английски, все документы можно оформлять на английском языке", - добавил Татель.

https://ria.ru/20240123/vyruchka-1922896618.html

индонезия

филиппины

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индонезия, филиппины, юго-восточная азия, технологии